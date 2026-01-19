Minuto de silencio y banderas a media asta en Diputación de Sevilla en recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz

Últimas noticias sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio en la Diputación en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz.
Minuto de silencio en la Diputación en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 19 enero 2026 14:01
Seguir en

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), con al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

En señal de respeto, se ha celebrado una concentración a las puertas de la institución provincial, a la que se han sumado el equipo de gobierno, representantes de todos los grupos políticos y numerosos trabajadores, tal como destaca la Diputación en un comunicado.

Asimismo, las banderas de la institución provincial también ondean a media asta como muestra de luto por los fallecidos y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado