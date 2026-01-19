Minuto de silencio y banderas a media asta en Diputación de Sevilla en recuerdo a las víctimas del accidente de Adamuz

Minuto de silencio en la Diputación en memoria de las víctimas del accidente de Adamuz. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha guardado este lunes un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), con al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

En señal de respeto, se ha celebrado una concentración a las puertas de la institución provincial, a la que se han sumado el equipo de gobierno, representantes de todos los grupos políticos y numerosos trabajadores, tal como destaca la Diputación en un comunicado.

Asimismo, las banderas de la institución provincial también ondean a media asta como muestra de luto por los fallecidos y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas.