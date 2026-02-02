Moción de censura este martes en La Campana (Sevilla) tras la marcha de su alcalde al PSOE

Ayuntamiento La Campana (Sevilla) - AYUNTAMIENTO LA CAMPANA

LA CAMPANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) lleva al Pleno de este martes una moción de censura contra el alcalde de la localidad, Manuel Fernández Oviedo, promovida por Juntos por la Campana, el grupo mayoritario y el partido del primer edil antes de hacerse militante del PSOE a finales de diciembre.

Este cambio es el motivo de la moción impulsada por siete de los diez concejales de Juntos por la Campana. "Lo hago porque comparto sus valores y principios, porque reconozco en esta formación un compromiso firme con la justicia social, la igualdad de oportunidades, el progreso y la defensa de lo social", afirmaba el alcalde en su cuenta de redes sociales.

En la previa del Pleno, Juntos por la Campana ha señalado públicamente a Fernández Oviedo como "un tránsfuga" y ha asegurado que su interés es "trabajar en la Diputación". "Tú te quieres ir porque quieres trabajar en Diputación, es que si no te vas al Partido Socialista la Diputación no la pisa", ha afirmado rotundamente la portavoz de la formación Dolores Varagua, que sería la alcaldesa de prosperar la moción.

En una rueda de prensa publica en redes sociales, Varagua ha asegurado que el alcalde "mantuvo en noviembre una reunión con el presidente de la Diputación, Javier Fernández, para presentarse con las siglas del PSOE".

Desde los proponentes de la moción han señalado que Fernández Oviedo "querían que se fueran en bloque". "Vamos a acabar con el PSOE de la campana, palabras textuales, así ya jamás vamos a tener oposición en nuestro pueblo", ha afirmado Varagua que dijo el alcalde a su equipo de gobierno.

Asimismo, ha asegurado que Fernández Oviendo aseguró que "si se iba al PSOE, La Campana iba a recibir más inversiones". En esta línea, los proponentes de la moción han señalado que la decisión de la marcha al PSOE "fue sorpresa". "Nosotros nos quedamos en el partido, tú eres el que te has ido, no nos vamos a echar para atrás", ha remarcado Varagua.

"ME ECHAN PORQUE ME HE NEGADO PLEGARME A EXIGENCIAS INDIVIDUALES DE ELLOS"

El alcalde ha calificado la moción como "un ataque contra el motor de cambio que ya está en marcha", en referencia a su gestión al frente del Ayuntamiento.

"He buscado la estabilidad de nuestro pueblo e incluso estoy dispuesto a sumar fuerza con un proyecto sólido en el que creo, para blindar, desde luego, nuestro crecimiento como pueblo", ha afirmado Fernández Oviedo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"La moción de censura que se ha presentado es un documento firmado entre cuatro paredes que pretende decidir el destino de los campaneros sin contar con los campaneros" ha remarcado al mismo tiempo que Fernández ha defendido su gestión al frente del Consistorio.

"Algunos han decidido que sus sillones y sus intereses personales están por encima de los intereses de los campaneros. Me echan porque he mirado al frente y me he negado a plegarme a exigencias individuales de ellos", ha subrayado.

Juntos por la Campana cuenta con diez de los trece concejales del Ayuntamiento de la localidad, siete de ellos han mostrado su apoyo a la moción, apoyo que sería suficiente para conseguir la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con dos concejales y Con Andalucía tiene un concejal.