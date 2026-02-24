Moción del Grupo Socialista de Diputación de Sevilla por una PAC "fuerte, con presupuesto suficiente y entidad propia"

Archivo - Agricultores tiran tomates durante una tractorada en demanda de medidas para la viabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, en foto de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá en el próximo Pleno, este jueves 26 de febrero, una moción en defensa de una Política Agraria Común (PAC) "sólida, con financiación suficiente, estructura en dos pilares y personalidad jurídica propia", ante la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 planteada por la Comisión Europea.

Desde su creación en 1958, la Política Agrícola Común ha sido una de las políticas más emblemáticas de la integración europea, garantizando el abastecimiento alimentario, una renta digna para agricultores y ganaderos y el desarrollo del medio rural, remarca el Grupo Socialista en una nota de prensa.

A lo largo de las décadas, ha evolucionado para integrar sostenibilidad, competitividad y cohesión territorial, consolidándose como una herramienta estratégica para el equilibrio social y económico de Europa. En este sentido, añade el comunicado, el nuevo Marco Financiero Plurianual, que entrará en vigor en enero de 2028, definirá las prioridades presupuestarias de la Unión Europea para los próximos siete años.

"Sin embargo, la propuesta actualmente sobre la mesa plantea, según el Grupo Socialista, un grave retroceso para el sector agrario". De este modo, dicha propuesta y "el mayor recorte de la PAC es resultado de la derecha europea haciendo el juego a la ultraderecha", señala la portavoz socialista, Rosario Andújar.

En este sentido, la actual PAC 2021-2027 se destinan 386.600 millones de euros a escala europea, mientras que la propuesta para el próximo periodo prevé poco más de 300.000 millones. "Si además tenemos en cuenta el efecto de la inflación, supone el mayor recorte de la PAC en toda su historia", subraya.

Asimismo, el presupuesto asignado a España --en torno a 37.000 millones de euros-- supondría aproximadamente un 22% menos que en el periodo actual, una reducción que el Grupo Socialista considera "claramente insuficiente" para afrontar los desafíos del sector. La moción rechaza la propuesta liderada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, al entender que "la idea de recortar y desmembrar la PAC proviene de una Comisión Europea donde el Partido Popular Europeo tiene mayoría absoluta".

El Grupo Socialista advierte, además, de que la nueva arquitectura presupuestaria diluye la PAC dentro de un fondo único, obligándola a competir con otras políticas comunitarias. "La PAC se diluye con otras políticas en un fondo único, por lo que tendrá que competir por recursos, perdiendo identidad y capacidad estratégica", alertan.

SIMPLIFICAR LOS INSTRUMENTOS DE LA PAC

El texto también propone simplificar los instrumentos de la PAC para hacerla más ágil y cercana a los problemas reales de agricultores y ganaderos, así como destinar un 10% de sus recursos al relevo generacional, una cuestión clave para garantizar el futuro del campo andaluz y sevillano.

En este contexto, el Grupo Socialista destaca la declaración suscrita el 4 de junio de 2025 por 20 ministros de Agricultura de la UE, entre ellos el ministro español Luis Planas, en la que se reclama una PAC "sólida y autónoma, capaz de responder a desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la competitividad sostenible y el equilibrio territorial".

"Las necesidades del sector agrario y los retos que afronta requieren una financiación adecuada y acorde a esta tarea. Sin tener asegurado un presupuesto suficiente no se puede seguir avanzando en la negociación política a nivel de la UE", insiste la portavoz socialista.

Por último, el Grupo Socialista hace un llamamiento a la unidad de acción entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y las cooperativas para defender una posición común que garantice un resultado positivo para el campo español. "Con esta moción, el Grupo Socialista reafirma su compromiso con los agricultores y ganaderos de la provincia de Sevilla y con la defensa de una Política Agraria Común fuerte, justa y con recursos suficientes para afrontar los retos del presente y del futuro".