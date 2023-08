Modificado el Potaus para reducir la franja de protección fluvial en zonas de Cortijo de Cuarto, La Algaba y Coria

La franja de protección cae de 200 a 100 metros en estos sectores para no "interferir" con los posteriores planes subregionales



La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha aprobado la primera modificación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), diseñado para ordenar el suelo de 46 municipios de la corona metropolitana y en vigor desde 2009; excluyendo a dos sectores de suelo de Cortijo de Cuarto, otro sector de La Algaba y uno más de Coria del Río, del articulado que regula una franja adicional de protección en los 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre.

Según figura en una orden emitida el pasado 28 de julio por dicha Consejería y recogida por Europa Press, esta primera modificación del Potaus tiene por objeto "limitar la afección de la franja de 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre, sólo a aquellos suelos que estuviesen en situación de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado a la entrada en vigor del plan, con el objetivo de homogeneizar sus determinaciones con las de los planes subregionales aprobados con posterioridad y en aras de evitar la interferencia, a este respecto, con el planeamiento urbanístico vigente en ese momento cuyo desarrollo podría resultar inviable".

"La protección y el destino para uso público de esta franja de 200 metros, que amplía en 100 metros la Zona de Servidumbre de Protección de la Ley de Costas, coincide en objetivo y delimitación con el denominado 'Corredor litoral' establecido por los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional vigentes en el litoral andaluz. Sin embargo, los planes territoriales aprobados a partir de 2009, con el objetivo de no interferir a este respecto en el planeamiento urbanístico vigente a sus respectivas entradas en vigor, limitan la afección de este corredor exclusivamente a los suelos no urbanizables o urbanizables no sectorizados, excluyendo, por tanto, los suelos urbanos y urbanizables sectorizados u ordenados en los que la Zona de Servidumbre de Protección de la legislación sectorial ya garantiza la continuidad del 'corredor' en los suelos colindantes con el dominio público marítimo terrestre", explica el texto de la citada orden.

LA FRANJA FLUVIAL DE 200 METROS

Esta primera modificación del Potaus, que limita así la afección de la franja de 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre sólo a suelos no urbanizables o urbanizables no sectorizados a la fecha de entrada en vigor del plan, afecta "exclusivamente a la franja de suelos comprendida entre los 100 y 200 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre de cuatro sectores de suelo urbanizable sectorizado", según precisa la orden autonómica.

Más al detalle, se trata de un "pequeño sector de suelo urbanizable sectorizado industrial" de La Algaba, que "está actualmente ocupado por una nave industrial y se encuentra totalmente integrado en el núcleo urbano de La Algaba", con lo que en términos urbanísticos quedaba "inviabilizado por las determinaciones del Potaus" que ahora se modifican.

"La modificación propuesta en este pequeño tramo del frente costero-fluvial de La Algaba permite la continuidad del espacio libre delimitado por el planeamiento general vigente junto al dominio público marítimo terrestre y garantizado por la legislación de costas", expone la orden autonómica.

CORTIJO DE CUARTO

La operación también abarca dos sectores de suelo urbanizable sectorizado del PGOU de Sevilla correspondientes al área de Cortijo de Cuarto, perteneciente a la Diputación provincial, "destinados a usos residenciales y colindantes con la margen izquierda del encauzamiento del río Guadaíra, delimitado por un itinerario con funciones recreativas".

"Los 100 metros colindantes con el dominio público marítimo terrestre serán destinados a espacios libres en aplicación de la Ley de Costas. La modificación propuesta no conlleva un incremento de aprovechamientos urbanísticos en los sectores afectados, ya que son de aplicación los establecidos en el planeamiento general vigente", detalla la orden autonómica.

El cuarto sector afectado por esta modificación del Potaus corresponde a una zona de suelo apto para urbanizar residencial de Coria del Río, localizada en el área de Tixe-La Hermandad y que "integra una zona de parcelaciones preexistentes", toda vez que "una pequeña parte del sector es colindante con la margen izquierda del encauzamiento del río Guadaíra, estando ocupada por edificaciones irregulares con anterioridad a la aprobación del Potaus y del planeamiento general de aplicación".