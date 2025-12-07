El 'modo canario' de viajar a las islas aterriza en Sevilla: "Es nuestra guagua aérea"

Pasajeros de un vuelo a Tenerife Norte embarcan en un avión de Binter desde el aeropuerto de La Palma. - EUROPA PRESS

El 'modo canario' de volar se ha implantado en Sevilla; lo hace con diez frecuencias semanales. Las rutas que opera Binter desde este pasado lunes se han establecido con Gran Canaria y Tenerife, si bien existe la posibilidad de viajar al resto del archipiélago desde cualquiera de las dos islas capitalinas de forma cómoda, rápida y sencilla y "convirtiendo esa experiencia de viaje en algo placentero". Precisamente en esto último es donde más incide la compañía: "La mayoría piensa que el avión es un mal menor que tienes que superar para llegar al destino; nosotros creemos que no es así".

La aerolínea basa su estrategia en aviones espaciosos, del modelo Embraer 195-E2, "configurados en filas de dos y dos" --suprimiendo así el asiento de enmedio--, una tripulación que trata "con muchísimo mimo" a los pasajeros, un menú a bordo gratuito de productos canarios, la posibilidad de subir la maleta a la cabina y de disfrutar durante el vuelo de un entretenimiento, incluido también en el precio, con películas, series y juegos: "Eso sería de forma resumida el 'modo canario' de viajar".

Así lo explica Miguel Ángel Suárez, director de Marketing y Comunicación de Binter, quien destaca que la estrategia de la compañía, desde el principio pasa por diferenciarse de las denominadas 'low cost' o aerolíneas de bajo coste ofreciendo "una imagen de la aviación de antes". En Sevilla aterriza después de hacerlo en 2020 en Jerez y tres años más tarde en Granada.

"Son rutas que se han consolidado y eso ha hecho que en este 2025 dijésemos que la apuesta por Andalucía tenía que dar un salto cuantitativo y cualitativo, por ello arrancamos en Almería, y nos quedaba Sevilla, que era un poco la guinda de nuestra presencia en Andalucía", señala.

El responsable comercial de Binter, que opera en torno a 270 vuelos al día, subraya la "afinidad especial" y la "ligazón emocional" entre Andalucía y Canarias --en Gran Canaria hay un barrio llamado Triana--, el hecho de que se trata de un vuelo "relativamente corto", de apenas dos horas de duración, y que la oferta gastronómica y cultural en el archipiélago es diferente: "Cada isla es un mundo".

"Nosotros ofrecemos dentro de ese 'modo canario' la posibilidad de que un sevillano pueda visitar cualquier isla, no solamente Gran Canaria o Tenerife, que es donde están nuestros 'hubs' principales de conexión, sino cualquier otra al mismo precio, con vuelos que salen aproximadamente cada media hora", afirma Suárez, al tiempo que apunta a las oportunidades de negocio y no solo al turismo por las citadas razones.

"Para diferenciarnos de la competencia, teníamos claro que debíamos aportar otras facetas", afirma el director de Marketing. "No nos preocupa tanto la ocupación en estos primeros meses como que el producto sea probado y tenga notoriedad de marca, que sea el pasajero quien nos prescriba", abunda al respecto.

La conexión entre las diferentes islas con Gran Canaria y Tenerife es una de las principales bazas de la compañía. Así lo expresa Jonay Lobo, director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas. "Creo que el gran valor diferencial que aportamos es que permitimos conocer cualquiera de las Islas Canarias". No en vano, el 30% de las ventas tienen ya un origen o destino que no es Tenerife o Gran Canaria.

Un "destino dinámico" porque "independientemente de que lleva muchísimos años como 'top turístico', cada vez se están abriendo más posibilidades", no solo de sol y playa, sino gastronómicas, patrimoniales, culturales, "parques nacionales que son de obligada visita", y ese lazo que hay con Andalucía en general, "por el hecho de que no tenemos barrera idiomática: es más, compartimos el seseo", tal como destaca Francesco Lipaoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores.

Desde el sector turístico inciden en esa enorme diversidad en cuanto a la oferta. Desde las conocidas playas de Fuerteventura o Gran Canaria, pasando por la subida al Teide o la visita a La Laguna --Patrimonio de la Humanidad--, en Tenerife; los paisajes volcánicos de Lanzarote y el encanto de La Palma, pero también ese turismo "mucho más cercano" como El Hierro y La Gomera, que son "pequeños secretos, pequeños diamantes, que aún no son tan conocidos por el turismo peninsular".

Estas conexiones son muy valoradas por el sector porque permiten, además, el "turismo de escapada" a bordo de una "guagua aérea", como si de un autobús se tratara, dado que volar "forma parte del ADN canario", remarcan desde la Asociación de Hoteles de Tenerife, que concentra alrededor de 98.000 camas.

De este modo, en menos de media hora y a bordo de un pequeño avión de hélices, un modelo ATR72-600, el turista puede realizar una escapada desde el norte de Tenerife hasta la conocida como 'Isla bonita'. La Palma ofrece desde frondosos bosques a pequeñas playas de arena negra, caso de Tazacorte, más de 2.000 kilómetros de senderismo y paisajes en los que se alternan las tradicionales plataneras con los deltas lávicos que dejaron las coladas de los volcanes --las últimas, en 2021, provocadas tras la erupción del Tajogaite-- y disfrutar de la gastronomía y el encanto de un guachinche --antiguos lagares y hoy pequeños restaurantes de comida tradicional que ofrecen solo su propio vino--".

DESTINOS EN AUGE

El total de plazas ofertadas entre Sevilla y Canarias para esta temporada asciende a 478.514 asientos, un 14,1% más que el año anterior, "un dato que demuestra la fortaleza del mercado y la confianza del sector aéreo en Sevilla", como subrayaba este martes la delegada municipal de Turismo y Cultura en el Ayuntamiento hispalense, Angie Moreno, en una atención a medios en Tenerife, tras la presentación del destino Sevilla en Santa Cruz.

La edil de Turismo y Cultura, en una reunión en la que participaban representantes de los sectores hoteleros y hosteleros canarios, subrayaba la importancia estratégica del turismo de esta región para la ciudad, que ocupa ya la octava posición nacional en llegadas a Sevilla.

En este sentido, entre enero y septiembre de este año, el número de pasajeros entre ambos destinos ha crecido más de un 20%, una cifra que, según Moreno, "refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos".