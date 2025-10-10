Mónica Naranjo inicia este sábado en Sevilla su gira de 30 aniversario 'Greatest Hits': "La recordaremos para siempre"

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Mónica Naranjo dará este sábado, 11 de octubre, el pistoletazo de salida a su nueva gira, con la que conmemora tres décadas de carrera musical, con un concierto en Sevilla. El show inaugural tendrá lugar en el Live Sur Stadium, junto al Estadio de la Cartuja, y formará parte del tour 'Greatest Hits' que recorrerá España, América del Sur y Estados Unidos en los próximos meses. "Esta gira la recordaremos para siempre", ha señalado la catalana.

El citado tour celebra los 30 años del lanzamiento de su primer álbum 'Mónica Naranjo' publicado en 1994, y promete un espectáculo de gran formato que combinará música, emoción y diversidad escénica como viene siendo habitual en la cantante, y que la ha consolidado como una de las artistas más polifacéticas del panorama musical.

Los asistentes al concierto podrán disfrutar de un repaso de los mejores temas de su carrera, desde los éxitos que marcaron los años 90 como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Pantera en libertad', hasta sus temas más recientes como 'Por un like', publicado el pasado mes de septiembre.

Naranjo ha anunciado las últimas entradas de este encuentro que tendrá lugar en la capital hispalense y que contará con la colaboración especial de Nebulossa, grupo que representó a España en Eurovisión en la penúltima edición del festival.

Desde el que fuera su primer disco, Mónica Naranjo ha evolucionado hasta convertirse en una de las voces más valoradas de la actualidad gracias a su potencia vocal y su fuerza en el escenario, y con los que ha conseguido vender millones de copias en todo el mundo, siendo galardonada en múltiples ocasiones con Discos de Oro, Platino y Diamante de sus álbumes.

La gira 'Greatest Hits' aterrizará en otras ciudades españolas como Murcia el 18 de octubre, Málaga el 1 de noviembre, Valencia el 22 de noviembre, Madrid el 15 de diciembre y Barcelona el 19 de diciembre, muchos de ellos con las últimas entradas a la venta.

Con esta nueva gira, Mónica Naranjo reafirma su lugar como icono de la música española tres décadas después de irrumpir en la escena con una fuerza vocal y escénica que la convirtieron en una figura única.