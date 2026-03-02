Montero apoya a trabajadores de limpieza de colegios de Sevilla y afea al alcalde que "ponga en riesgo empleo público"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se reúne con el comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla junto al portavoz socialista, Antonio Muñoz. - PSOE-A

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes su "apoyo" y el de la federación socialista andaluza a las reivindicaciones de los representantes del personal laboral del Ayuntamiento de Sevilla, y ha lamentado que el alcalde de la capital, José Luis Sanz (PP), "ponga en riesgo no sólo la situación de salubridad de los escolares en los colegios, sino el empleo público".

La también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha reunido este lunes con el presidente del comité de empresa y secretario general de CCOO del Consistorio hispalense, Jorge Menacho, así como con otros representantes sindicales, junto con el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, y la concejal y portavoz adjunta socialista, Sonia Gaya, según ha informado el PSOE-A en una nota.

María Jesús Montero ha criticado "la hoja de ruta del PP allí donde gobierna", que, según ha denunciado, pasa por "dejar morir los servicios públicos para después tener la excusa de privatizarlos".

Según explican desde el PSOE-A, en el referido encuentro, desde el comité de empresa se le ha trasladado a la secretaria general del PSOE-A "el temor de que lo que está pasando actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla pueda ser la antesala de lo que puede suceder en el resto de capitales de provincia y ayuntamientos".

El PSOE de Andalucía ha mostrado, así, "su rechazo, en fondo y forma, a la privatización que plantea el Ayuntamiento de Sevilla para el servicio de limpieza de tarde de los colegios públicos de la capital, dejando a más de 300 familias en la calle", según Menacho, que --según continúan explicando desde la federación socialista-- reprocha a Sanz que no quiera sentarse con los representantes sindicales "para solucionar un problema que él ha generado".

Desde el PSOE-A han subrayado que dicho "conflicto laboral" llevó la pasada semana a los representantes de los trabajadores hasta el Pleno del Parlamento de Andalucía, del que "fueron desalojados sin conseguir ser atendidos por el presidente de la Junta", Juanma Moreno (PP-A).

Según agregan desde el PSOE-A, su intención era pedirle a Moreno que, "como jefe de Sanz, mediara y consiguiera que al menos el alcalde se siente con ellos".

Los socialistas han criticado la "falta de diálogo y de negociación" por parte de Sanz y, además, que "se pretenda externalizar el servicio después de un periodo de no cubrir vacantes, de debilitar el propio servicio público para tener un argumento de primer orden de cara a las AMPA y a la comunidad educativa, para poder privatizar".

Antonio Muñoz, por su parte, ha insistido en la necesidad, a su juicio, de "reforzar el servicio público con las plazas que están por cubrir". "Tenemos los medios, tenemos la RPT --relación de puestos de trabajo--, tenemos las plazas dotadas económicamente y se puede prestar perfectamente con medios propios", ha asegurado también por su parte el presidente del comité de empresa.