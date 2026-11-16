Montero destaca el "compromiso" y "apoyo" del Gobierno de Sánchez con el nuevo centro de motores de Ryanair en Sevilla

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este lunes el "apoyo" del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez con el "gran centro europeo de mantenimiento y reparación de motores de Ryanair" que está previsto que se instale en la Zona Franca del Puerto de Sevilla, y ha reivindicado al hilo de ello el "compromiso" del Ejecutivo socialista "con Sevilla y con Andalucía".

Dicho compromiso "se demuestra con hechos y con proyectos que hacen que nuestra tierra avance", ha comentado María Jesús Montero en un apunte en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la prevista "llegada a la Zona Franca del Puerto de Sevilla" de dicho centro de Ryanair, que la también exvicepresidenta del Gobierno ha considerado que es "un magnífico ejemplo" de dicha afirmación.

Así, la dirigente socialista ha subrayado la "potente inversión, con 17 millones de euros de apoyo del Gobierno de España, que permitirá crear más de 900 empleos" y situará a Sevilla "en una posición estratégica dentro de la industria aeronáutica europea", según ha valorado.

Montero ha reivindicado para concluir que "así se construye futuro" para los andaluces, "atrayendo grandes proyectos, fortaleciendo nuestra industria y creando más empleo y de mayor calidad".