Montero reprocha a Feijóo "la indignidad" de sus declaraciones sobre la exhumación de Queipo de Llano

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reprochado este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su reacción y declaraciones ante la exhumación en la madrugada del jueves de los restos de Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de La Macarena.

La también vicesecretaria general del PSOE ha calificado de "indignidad" el pronunciamiento del líder nacional del PP para comparar entonces que es sus afirmaciones se alejan del estándar de "una derecha democrática de otros países europeos" y se corresponden las declaraciones a que "nos recuerda a otros tiempos" tras evocar que la figura de Queipo de Llano es la de "un genocida que mató a 45.000 andaluces u ordenó el asesinato de 45.000 andaluces", por lo que Feijóo demostró "absoluta falta de empatía con las víctimas y los familiares de las víctimas".

"Está fuera de lugar que haya protagonizado una declaración tan indigna respecto a personas que fueron represaliadas por la dictadura", se ha reafirmado Montero.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, evitó este jueves enjuiciar la exhumación de los restos de Queipo de Llano tras esgrimir que prefería "hablar de los vivos y dejar a los muertos en paz".

A preguntas de los medios en Guadalajara, indicó que "la política debe centrase en solucionar los problemas de los vivos".

"Allá cada uno con sus prioridades, lo que me preocupa es la situación económica e institucional del país. Por tanto, no voy a hacer política con los muertos, no es la prioridad de los ciudadanos españoles", remachó su argumentación.