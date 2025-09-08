Moreno condena el asesinato de una mujer: "Estremece que la violencia machista siga matando en nuestro país"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este lunes su "repulsa y rotunda condena" por los asesinatos de una mujer en la provincia de Sevilla y de otra en la de Barcelona, apuntando que "estremece que la violencia machista siga matando en nuestro país".

"Mi repulsa y rotunda condena. Estremece que la violencia machista siga matando en nuestro país y no cese", ha expresado el presidente andaluz en su cuenta en la red social X, desde donde ha trasladado "solidaridad a las familias de las víctimas".

Juanma Moreno ha considerado que se necesita de la colaboración de toda la sociedad para prevenir y concienciar, y que "nadie mire hacia otro lado".

La Policía Nacional halló este domingo, 7 de septiembre, el cadáver de una mujer en una vivienda ubicada en la barriada sevillana de Valdezorras, y detuvo a un hombre por su presunta implicación.