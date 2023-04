Moreno: "Merece la pena probar un alcalde del PP en Sevilla con el PP en la Junta. Pueden pasar cosas maravillosas"

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que "merece la pena probar" en Sevilla "un alcalde del PP y un gobierno del PP" en la comunidad autónoma, una situación que no se ha dado "nunca en la historia" por lo que ha augurado que, en caso de que se produzca esta "coincidencia" tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, "pueden pasar cosas maravillosas" en la capital andaluza.

Así se ha manifestado Moreno en la presentación que ha hecho de José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado en el Hotel Alfonso XIII. El presidente de la Junta ha sostenido que "tenemos depositada mucha confianza" en que "si José Luis es alcalde, junto con la inercia de la Junta, haremos muchísimas cosas".

"Sevilla merece ambición y José Luis Sanz la tiene para atraer inversiones", ha manifestado Juanma Moreno, que ha defendido la necesidad de una "alianza" entre las administraciones para el desarrollo de la capital hispalense en ámbitos como el económico, el cultural y el científico, entre otros. El presidente de la Junta ha apuntado que el candidato del PP es "un hombre que se toma las cosas en serio y ésa es una garantía para Sevilla" frente al "silencio" y el "maltrato" de las admnistraciones de épocas anteriores.

En este punto, ha recordado el "desbloqueo" de proyectos como el Metro --con las obras en marcha del tramo norte de la línea 3--, que "no se va a parar" con el tramo sur y la actualización del trazado de la línea 2 (Cartuja-Sevilla Este); el Hospital Militar, el estadio de la Cartuja, la Ciudad de la Justicia y las atarazanas, entre otros. Desde la Junta, ha remarcado Moreno, "hemos despejado el camino" de Sevilla.

El presidente de la Junta y del PP andaluz ha subrayado que el proyecto de José Luis Sanz para la capital andaluza es fruto del "rigor" y "no deja nada a la improvisación". "Estamos en el momento de los gestores", ha defendido Moreno, para el que el candidato 'popular' cuenta con "algo muy importante: para él, no hay asunto demasiado pequeño". "Para José Luis, no basta con que las cosas funcionen sino que éstas deben hacerlo lo mejor posible".

Como ejemplo, el presidente de la Junta se ha referido a la labor realizada por Sanz en la Alcaldía de Tomares. Como allí, ha augurado Moreno, Sanz puede ser el "sello diferencial" y el "seguro de vida" que necesita la capital hispalense para ser "una ciudad más amable". Por su parte, José Luis Sanz ha remarcado que "el cambio político en la Junta de Andalucía ha beneficiado y ha sentado bien a Sevilla".