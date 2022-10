Moreno pide al PP ser "líder" en Sevilla: "No quiero escuchar que es imposible. Se puede gobernar la Diputación"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (c) preside la foto de familia junto al presidente provincial del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, (5d) y varios miembros destacados del partido en el ámbito nacional y regional.

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este domingo al PP de Sevilla trabajar para que la formación sea "líder" en las próximas dos "paradas" electorales, las municipales de mayo de 2023 y, posteriormente, las generales. "Nos jugamos muchísimo para ser una alternativa sólida. Feijóo no puede ser presidente si no hay un PP cohesionado", ha sentenciado Moreno, que ha lanzado una petición al flamante nuevo presidente de los 'populares' sevillanos: "Disfruta hoy que mañana quiero tener 107 candidatos ganadores. No quiero escuchar a nadie decir que es imposible ser alcalde. Es posible gobernar la Diputación de Sevilla", ha arengado a los cerca de 1.000 compromisarios que han asistido al congreso extraordinario del PP provincial.

En su discurso de clausura de la cita congresual en la que la candidatura única de Ricardo Sánchez la logrado el 96,41% de los votos emitidos (565 de 686), el también presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado de manera insistente a las filas 'populares' de la provincia "unidad" para lograr imponerse en las próximas citas electorales. Ha recordado, para ello, que el PP "es la primera fuerza política de la provincia" tras los resultados del pasado 19 de junio, cuando, por primera vez, el PP ganó al PSOE en la provincia, donde logró nueve diputados en la Cámara andaluza.

"Nos ha costado 45 años decir que somos la primera fuerza en Sevilla. Nos lo tenemos que creer y trabajar con responsabilidad para acrecentar ese caudal de confianza", ha abundado el presidente del PP andaluz, para la que Sevilla capital y la provincia lo tienen "todo" para ser "líderes". A su juicio, y ante un foro en el que además de militantes del PP había representantes de los sindicatos y del mundo empresarial, "solo nos falta que la capital se alinee con las reformas que tenemos en marcha en Andalucía, que se alinee con la ambición que tiene la Junta".

"No quiero escuchar que es imposible ser alcalde. Si llego a pensar eso en 2014, ya estaría en mi casa", ha apuntado Moreno en alusión a su carrera política hasta alcanzar la Presidencia de San Telmo. Al candidato del PP para la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, le ha prometido que "vas a tener nuestro respaldo y compromiso para ganar en Sevilla".

"Es posible gobernar la Diputación de Sevilla. Es posible y es difícil, pero es que en la vida nadie nos regala nada", ha sentenciado Moreno, que ha alabado la "ilusión y pasión" con la que Ricardo Sánchez asume la presidencia del PP de Sevilla después de años convulsos en la formación que han culminado este fin de semana con el relevo en el puesto de mando de Virginia Pérez por Sánchez. Juanma Moreno ha tenido palabras de agradecimiento en la despedida de la presidenta saliente, de la que ha destacado su "tenacidad, capacidad y determinación".

El presidente de los 'populares' de Andalucía se ha mostrado confiado en que el partido afronte el día después de este congreso extraordinario de manera "sólida, unido y capaz de hacer grande a Sevilla. Si Sevilla es grande, Andalucía es grande y España es grande", ha enfatizado Moreno, "consciente de lo "difícil" y de la "soledad" que ha sufrido el PP en la provincia hispalense en las últimas décadas. "Juntos hemos conseguido ganar el 19 de junio. Sigamos avanzando y hagámoslo juntos", ha cerrado su discurso de clausura.