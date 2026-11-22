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MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de dos trabajadores en un accidente laboral ocurrido el pasado sábado 21.

Según ha precisado el Consistorio moronero en una nota, el luto oficial comenzó desde la noche, a partir de la madrugada, y durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Asimismo, quedan suspendidas todas las actividades municipales a partir de dicha hora, como muestra de respeto y duelo por el trágico suceso.

El Ayuntamiento de Morón ha trasladado su "más sentido pésame" a las familias de los trabajadores fallecidos, así como "expresarles todo su apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos".