Acuden más de 40 bomberos por un incendio en una fábrica de queso de Castilleja del Campo (Sevilla) que corta la A-472

CASTILLEJA DEL CAMPO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) ha movilizado más de 40 efectivos de bomberos por un incendio de grandes dimensiones en la fábrica de Quesos Vázquez, ubicada en Castilleja del Campo (Sevilla), sin que se hayan registrado daños personales.

Según ha detallado han confirmado fuentes de Diputación consultadas por Europa Press, el operativo ha movilizado a agentes de más de diez parques de la provincia para intervenir en este incendio de tipo industrial a las 14,26 horas, tras recibir el aviso simultáneo por parte de la Alcaldía del municipio y del servicio de emergencias 112 Andalucía alertando del siniestro.

La fábrica se ubica en la carretera Sevilla-Huelva (A-472), en el kilómetro 580, y junto a la A-49, desde donde es visible una gran columna de humo y que ha quedado cortada el tráfico sobre las 16,30 horas.

Además, el complejo industrial está compuesto por entre cinco y seis naves con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados, sin que se hayan registrado daños personales.

Ante la magnitud del siniestro, el operativo se ha ampliado hasta desplegar un dispositivo que supera ya los 40 bomberos de 10 parques y tres mandos operativos, que están empleando tres vehículos de altura, un vehículo de riesgo químico, cinco vehículos autobomba (BUP/BNP/BRP) y un vehículo nodriza, entre otros.

La intervención continúa activa, centrándose los trabajos en el control del perímetro y el aseguramiento de las instalaciones anexas para evitar la propagación de las llamas, además de que cuenta con el apoyo de Guardia Civil y Policía Local, que han perimetrado toda la zona.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recomendado en un mensaje en su red social X consultado por Europa Press, que aquellos que estén cerca de la zona cierren puertas y ventanas, a fin de evitar inhalar el humo.