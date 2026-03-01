Muere el conductor de un patinete tras ser atropellado por un turismo en Sevilla capital

Archivo - Imagen de archivo de un patinete eléctrico implicado en el atropello a una mujer en Ronda Urbana Norte. - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que circulaba en patinete ha fallecido este pasado sábado, 28 de febrero, tras sufrir un atropello por un turismo en Sevilla capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que el siniestro tuvo lugar sobre las 23,15 horas de la noche del sábado en la avenida María Auxiliadora, en el cruce con la calle José Laguillo.

Varios testigos llamaron al 112 para informar de que un hombre que iba en patinete había sufrido una caída y había sido atropellado. De inmediato, el 112 avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios por reanimar al paciente, solo pudieron confirmar la muerte en el lugar de un varón de 39 años.