Muere un hombre de 71 años al reventar una rueda en un taller en Los Palacios (Sevilla)

LOS PALACIOS (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 71 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente en un taller de neumáticos ubicado en la zona de Los Chapatales, en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, como consecuencia del reventón de una rueda.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, el aviso se recibió pasadas las 16,30 horas.

Tras la llamada, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, cuyos efectivos se desplazaron al lugar del suceso sin que pudieran hacer nada por salvar su vida.