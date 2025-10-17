Muere un hombre tras caer desde seis metros de una nave de Los Palacios (Sevilla) mientras reparaba el techo

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros de una nave en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Al parecer, se encontraba realizando labores de reparación del techo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Sevilla, el incidente se ha producido sobre las 13,30 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba de un varón precipitado del techo de una nave industrial en la Avenida Horcajo y requería en el lugar a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En consecuencia, han sido activados los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. Finalmente, fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de la víctima.

El 112 ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha emitido un comunicado en el que la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha avanzado que el grupo seguirá el esclarecimiento de las causas del incidente y exigirá que se depuren las responsabilidades oportunas, en caso de que existan.

Tirado ha incidido en que, para evitar accidentes, este tipo de tareas requieren de "medios técnicos y organizativos como el casco, la línea de vida, el arnés y los anclajes", además de proporcionar "la formación necesaria y garantizar la presencia de un recurso preventivo para evitar que se produzcan este tipo de tragedias".

Por último, CCOO ha asegurado que, con este, se elevan a 33 los fallecimientos de personas trabajadoras en Sevilla en lo que va de año, superando el total de los registrados en todo el 2024.