Muere un hombre tras ser golpeado en la cabeza en una vivienda en Palmete (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha fallecido este miércoles en una vivienda de la calle Las Cabezas de San Juan, entre los barrios sevillanos de Palmente y Padre Pío, tras recibir un golpe en la cabeza que le provocó una hemorragia y un traumatismo craneoencefálico.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el aviso se produjo sobre las 5,50 horas, cuando un testigo que accedió al domicilio alertó de la presencia de la presencia de la víctima inconsciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los Servicios Sanitarios, que certificaron la muerte del varón.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Se trata del segundo episodio en apenas dos semanas en el que una persona fallece tras recibir un golpe en la cabeza. El 22 de septiembre, un joven de 20 años perdió la vida en el barrio de Torreblanca tras recibir un impacto en la cabeza "con un objeto contundente". En aquel caso, la Policía Nacional detuvo a tres personas por su presunta implicación en los hechos.