Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 a su paso por Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Imagen de un furgón de la Guardia Civil en la carretera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la carretera SE-40 a su paso por el municipo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha detallado que un alertante llamó al Teléfono de Emergencias 112 a las 5,10 horas informando de la presencia de un vehículo fuera de la vía, a la altura del puente de la SE-40.

La sala del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos. Una vez en el lugar, los operativos confirmaron la presencia de una persona atrapada en el interior del vehículo que resultó fallecida. Según ha indicado el 112, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven de 23 años que falleció en el lugar del accidente.