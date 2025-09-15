Muere una mujer de 58 años y herido un joven en el incendio de una vivienda en Cazalla de la Sierra (Sevilla)

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años de edad ha muerto y un joven de 28 ha resultado herido en el incendio registrado en una la madrugada de este lunes 15 de septiembre en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso se ha producido sobre las 04.00 horas, cuando varios testigos han alertado de que salía humo de una vivienda en la calle Juan de Lora, por lo que el centro de coordinación alertó a Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha decretado el fallecimiento de la mujer yo que ha evacuado al hospital de alta resolución de la Sierra Norte en Constantina al joven para ser atendido por las heridas ocasionadas por el siniestro.