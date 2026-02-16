Muere una persona en una colisión en Sevilla entre un turismo y un camión en la SE-40 al paso por Alcalá de Guadaíra

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico como imagen de recurso.
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 16 febrero 2026 14:07
SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en la mañana de este lunes al colisionar un turismo y un camión en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 8 de la SE-40 (sentido Córdoba) pocos minutos después de las 10,00 horas, cuando el Teléfono 112 ha recibido varios avisos por un alcance entre un camión y un coche con una persona herida grave.

La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos.

Fuentes de los servicios sanitarios han confirmado al 112 que una persona, de la que no han trascendido datos, ha resultado fallecida en este suceso.

