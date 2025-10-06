Muere el tercer herido en el tiroteo de una urbanización de Carmona (Sevilla) saldado con dos fallecidos

Archivo - Una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias 061, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera víctima del tiroteo ocurrido en una urbanización de Carmona (Sevilla) el pasado día 6 de septiembre ha fallecido. El suceso se saldó con dos muertos y una persona herida grave por arma de fuego.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso. Los hechos se produjeron en la tarde del día antes, cuando la Central de Guardia Civil 062, recibió una llamada alertando de un posible tiroteo en la zona. La Guardia Civil detuvo a los supuestos autores de los disparos, de 39 y 27 años de edad.

En el exterior de un establecimiento de la urbanización Los Nietos se encontraba uno de los varones sin vida, mientras que, en el interior de la barra, se hallaba otra persona fallecida, siendo localizado el herido en una de las calles de acceso a la finca. Tras activar a los servicios sanitarios, el herido fue evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario debido a la gravedad que presentaban sus lesiones.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil llevaron a los agentes hasta un barrio de Sevilla capital, donde se ocultaba uno de los implicados. Esta persona, al notar la presencia policial, intentó huir por la ventana del domicilio donde se ocultaba, utilizando para ello unas sábanas. Una hora más tarde fue detenido el segundo implicado.