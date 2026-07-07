Un muerto y un herido tras una colisión frontal en la A-364 en Marchena (Sevilla)

Carretera A-364 a su paso por Marchena (Sevilla) - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha fallecido y otro de 34 ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-364 en la localidad sevillana de Marchena, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso tuvo lugar sobre las 14.45 horas cuando el teléfono 112 recibió varios avisos por una colisión frontal entre dos turismos con personas atrapadas.

Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Mantenimiento de Carreteras y Bomberos de la Diputación de Sevilla.

Como consecuencia del siniestro, un varón de 58 años falleció en el lugar, según confirmaron fuentes sanitarias. Otro hombre, de 34 años, resultó herido y fue evacuado al Hospital de la Merced de Osuna.