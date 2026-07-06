Muere una mujer atropellada por un camión en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga)

Autovía A-7 a la altura de Mijas (Málaga) - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha muerto en la madrugada de este lunes 6 de julio tras sufrir un atropello por un camión en la A-7 a su paso por la localidad malagueña de Mijas, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 05.20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos han llamado al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada.

Acto seguido se ha dado aviso de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los sanitarios desplazados al lugar del siniestro han confirmado la muerte de una mujer, de la que no han trascendido más datos por el momento.