El alcalde de Sevilla no ve de "sentido común" licitar "una sección más" del tramo norte de la línea 3 del Metro

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha señalado que "no tiene sentido común" que la Junta de Andalucía anuncie la licitación de "una sección más" del tramo norte de la línea 3 del Metro, desde Pino Montano a la Ronda Histórica, como se ha comprometido este martes el presidente de la Junta y candidato del PP a revalidar en el cargo para las autonómicas del próximo 19 de junio, Juanma Moreno, en el desayuno informativo organizado por Europa Press con la colaboración de la Fundación Cajasol. "No me cabe en la cabeza", ha apuntado.

En dicho foro, Moreno ha anunciado que la Junta va a ejecutar con fondos propios el tramo de la línea 3 del Metro entre Pino Montano y la Ronda Histórica, con un coste de 566 millones de euros para asumir el 50% del tramo norte, que, completo, une Pino Montano con el Prado de San Sebastián (1.045 millones de euros). "Nos hemos cansado de que se juegue al gato y el ratón con Sevilla --en alusión a las negociaciones para la firma del convenio de financiación entre Andalucía y el Ministerio de Transportes-- y les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del Metro, con presupuesto de la Junta, desde Pino Montano hasta la Ronda Histórica", ha reiterado.

Tras estas declaraciones, Muñoz ha recordado que "siempre ha habido consenso" entre la Junta, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Seivlla en "dividir" la línea 3 del Metro en dos tramos, desde Pino Montano al Prado (tramo norte) y desde el Prado al Hospital de Valme (tramo sur). "No me cabe en la cabeza una división en la licitación del tramo norte", ha remarcado el primer edil, para el que "lo único que hay que licitar es Pino Montano-Prado de San Sebastián".

"Tendré que ver cuál es la propuesta concreta --ha subrayado--, pero repito: no me entra en la cabeza, me parece incoherente y que no tiene sentido que haya una sección más del tramo norte". Igualmente, Muñoz ha apuntado que la licitación "inminente" que ha anunciado el presidente de la Junta del tramo norte, concretamente del ramal técnico en Pino Montano, "viene a darme en cierta medida la razón al posicionamiento que he tenido desde el minuto uno y que no es otro que si teníamos el proyecto actualizado y había voluntad política de acometer la línea 3 del Metro, que se licitara. Ésa era la mejor noticia que le podíamos dar a los sevillanos".

El pasado 27 de mayo, en un desayuno informativo en Madrid, el alcalde señaló que está "apretando" a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para que plasme el "compromiso" con la financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado) en un convenio para que "así no haya más argumentos para no licitar ya" por parte de la Junta de Andalucía. La Junta remitió el pasado 11 de abril una propuesta de convenio. El 9 de mayo reclamó vía correo electrónico una respuesta y una reunión, petición que se reiteró el 17 y 25 de mayo, han señalado fuentes de la Consejería de Fomento.