Muñoz exige al alcalde de Sevilla que las líneas de autobús vuelvan al Polígono Sur al llevar "más de un año suprimidas"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, junto a vecinas de la Barriada Martínez Montañés del Polígono Sur - PSOE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que recupere el autobús para todas las barriadas del distrito, al estar el paso de las líneas 30, 31 y 32 de Tussam suprimidas por varias de estas zonas "durante más de un año".

Según ha detallado el PSOE de Sevilla en una nota de prensa, Muñoz ha recordado que es "responsabilidad" del Gobierno Municipal "ofrecer el mismo servicio a todos los sevillanos y que todos tengan las mismas oportunidades". La situación, según ha anunciado, genera un "perjuicio" para los vecinos de barriadas como Martínez Montañés, que "no entienden el motivo por el que Sanz ha eliminado este servicio esencial durante más de un año".

En este sentido, Muñoz ha afeado al alcalde de acentuar "todavía más" la sensación de "exclusión y vulnerabilidad" que sufren los vecinos de estos barrios, principalmente de "personas mayores, estudiantes, niños, mujeres y hombres" que "ni siquiera pueden coger el transporte público al lado de su casa como antes hacían".

Por ello, el portavoz socialista ha exigido a Sanz que "busque soluciones" para "recuperar la normalidad" de los servicios de las líneas 30, 31 y 32 en estas barriadas. "Es el alcalde quien tiene que buscar soluciones para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios", ha reclamado.

Asimismo, ha hecho alusión a otro "problema añadido" que dificulta mucho la rutina para los vecinos de esta zona como es el de los ascensores. Según ha afirmado, "en muchos de estos bloques", propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta de Andalucía, dichos ascensores "no funcionan", lo que supone otro "grave perjuicio" para sus residentes.

Además, ha señalado que los vecinos también han manifestado la "falta de interlocución" y la "dificultad para contactar" con AVRA tras la eliminación de su oficina en el Polígono Sur. Dicha decisión, según cuentan, ha provocado una "pérdida de atención" en asuntos esenciales como el de los ascensores. Así, el socialista se ha comprometido con los vecinos a trasladar este asunto al Parlamento de Andalucía, que tiene la competencia de la gran mayoría de edificios de las 3.000 viviendas.