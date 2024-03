Muñoz pide abandonar la "ocurrencia frívola" de la Plaza de España (Sevilla) y Sanz responde que no dará "marcha atrás"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido en que no dará "marcha atrás" en la propuesta de cobrar una entrada a los no residentes en la provincia de Sevilla para ver la Plaza de España con el fin de garantizar el mantenimiento de la misma, mientras que el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, le ha pedido abandonar la "ocurrencia frívola de privatizarla".

Así lo han manifestado ambos representantes públicos durante la celebración del pleno del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente, en el punto del orden del día relativo a la preguntas y ruegos de los portavoces, en el que Muñoz ha espetado que "no se puede mercantilizar con todo" al tiempo que ha recordado que la Plaza de España es un Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que "la Ley de Patrimonio Histórico habla que cualquier BIC es inseparable de su entorno".

"Aumente los recursos destinados precisamente a la conservación y deje de poner de manifiesto el deterioro que tiene la Plaza de España, porque lo que está reconociendo con esto es su propia incompetencia", ha subrayado.

Por último, el portavoz socialista ha señalado que "la solución para la conservación, rehabilitación y para que Sevilla tenga recursos para conservar su inmenso patrimonio es la fiscalidad turística, como tiene muchísimas ciudades a lo largo y ancho de todo el mundo".

Por su parte, Sanz ha respondido que la tasa turística "no es incompatible", para continuar afirmando que "yo soy partidario de la tasa turística, se lo he dicho muchas veces, ahí no me va a pillar. Usted va a Roma, señor Muñoz, y usted paga su tasa turística y después se pone en la cola del Coliseo y paga 20 euros por entrar. No es incompatible, pero son dos debates diferentes".

Asimismo, el alcalde de Sevilla ha insistido en que no va a privatizar la Plaza de España, y en este sentido ha recalcado que su modelo "no es el de Las Setas, ese es el suyo. Mi modelo es el del Alcázar y el del Museo de Bellas Artes". "Yo he puesto una propuesta encima de la mesa y estoy esperando que la ministra de Hacienda o el director general de Patrimonio me ofrezca una propuesta alternativa", ha añadido.

Sanz ha explicado que el objetivo es "una entrada que nos garantice la vigilancia y control 24 horas de ese espacio, que nos garantice la existencia de un taller de restauración municipal permanente en convenio con la Universidad, con la Facultad de Bellas Artes, y una entrada que garantice también poder convertir ese espacio en un motor económico de regeneración de todos los espacios del 29", porque "el Alcázar no da para todo y usted lo sabe de sobra", ha puntualizado.

A este respecto, ha apelado al "problema de infrafinanciación" que tienen todos los ayuntamientos españoles, y en esta línea ha asegurado que "no es sólo un problema de Sevilla. Es un desastre la financiación de los ayuntamientos españoles, y con esa infrafinanciación que tenemos todos los ayuntamientos es imposible que una ciudad como Sevilla mantenga el casco histórico más importante de España".

Para finalizar, Sanz ha puesto de relieve la necesidad de abrir posteriormente el debate sobre el uso de la Plaza de España, porque según afirma "no tiene sentido que ese espacio emblemático de la ciudad sean oficinas de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir o oficinas de extranjería, así como que la delegación y la subdelegación del Gobierno ocupen tanto espacio". "De cara a la conmemoración del 29 ese edificio podría ser otro gran espacio museístico de la ciudad", ha concluido.