Muñoz pide a Beltrán Pérez que deje su "estrategia de ruptura y bloqueo" en demanda de "protagonismo personal"

Publicado 30/01/2019 18:27:51 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras insistir el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, en pedir un pleno extraordinario para debatir su propuesta de solicitar a la Junta de Andalucía un nuevo protocolo de financiación para toda la red de metro que sustituya al ya negociado para el tramo norte de la línea tres, a cuya firma urge el Gobierno local socialista, el portavoz del gobierno local, Antonio Muñoz (PSOE), le ha reclamado que abandone su "estrategia de amenazas, ruptura e intento de bloqueo de cualquier iniciativa en la que no tenga un protagonismo personal".

En un comunicado, Muñoz ha pedido al PP que deje "su teatro de la confrontación" y centre sus esfuerzos en el diálogo y el consenso entre administraciones.

"La ampliación del metro, como cualquier otro gran proyecto de ciudad, sólo puede salir adelante cuando hay interés por el diálogo, respeto al trabajo técnico y ánimo de colaboración. Sólo es posible si se pone el interés general por delante del interés particular, pero lamentablemente eso no es posible si el portavoz del PP no abandona su estrategia de ultimátum, amenazas, ruptura e intento de bloqueo de cualquier iniciativa en la que no tenga un protagonismo personal", apunta Muñoz.

Muñoz subraya que el Gobierno local seguirá "trabajando como hasta ahora, respetando las competencias de cada administración y buscando sumar con independencia de qué partido esté en el gobierno en ese momento", en referencia al nuevo gobierno de coalición formado por el PP y Cs en la Junta de Andalucía, después de que dicha administración, el Estado y el Ayuntamiento negociasen el protocolo de financiación del tramo norte de la línea tres.

EL PP "QUIERE PARALIZARLO TODO"

"Frente a eso, tenemos un PP que quiere paralizarlo todo, y luego en una nueva muestra de incoherencia y cinismo, al mismo tiempo lanza advertencias al gobierno municipal con los plazos", ha criticado. "El gobierno mantiene la mano tendida a trabajar todos juntos con el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la ampliación de la red de metro", apunta Muñoz, quien asegura que el alcalde de Sevilla "desbloqueó la ampliación del metro en una reunión con el entonces ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, (PP), y el exconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López".

En este sentido, el portavoz incidió en mostrar su confianza en que el nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs "mire por el interés general de la ciudad y no entre en la dinámica de confrontación y revanchismo en la que está instalado el portavoz municipal del PP". "Las incoherencias las ha demostrado ya con el debate por la unificación de las sedes municipales, pues primero dijo que no y ahora es su propuesta; con la ampliación del tranvía" dada su negativa "por interés electoral" tras haber apostado por el proyecto en su mandato, o con la reforma de las Atarazanas, demandando "agilidad" en las obras tras apostar por su "paralización".

"POLÍTICA FICCIÓN"

"Beltrán Pérez vive en una política ficción permanente y quiere únicamente paralizarlo todo". "Esa estrategia ya la conocemos en la ciudad, cuando son oposición quieren frenarlo todo y cuando son gobierno lo dejan todo parado porque son incapaces de hacer reales la ficción y las mentiras que han vendido durante su campaña", apuntó Muñoz.

"Sólo desde esta óptica se entiende también su empeño en no negociar un acuerdo para desbloquear los presupuestos de 2019. Sólo busca confrontar constantemente, no tiene ni propuestas reales y constructivas, ni modelo de ciudad ni capacidad alguna de diálogo y de búsqueda de consensos", concluyó Muñoz