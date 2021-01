Muñoz recuerda a PP que no hay proceso de participación "aún" sobre pisos turísticos sino consultas previas

Subraya que los grupos políticos aprobaron llevar a cabo la ordenación de estas viviendas

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado que la ordenación de las viviendas con fines turísticos es una medida que se está implantando en todas las grandes ciudades, que se ha aprobado por unanimidad en el Pleno tras los trabajos de la comisión de reactivación y que se está elaborando con la máxima seguridad jurídica y técnica y con diálogo con la Consejería de Turismo.

En este sentido, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, ha aclarado en un comunicado que hasta ahora se han abierto dos procesos de consultas previas "sin que se haya planteado aún ninguna propuesta concreta y específica sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística situación que se producirá en las próximas semanas", como habría hecho referencia el PP.

El delegado recuerda que las primeras consultas previas se abrieron en 2018 con una serie de preguntas concretas dirigidas a personas residentes en la ciudad de Sevilla. "En ese momento participaron 479 personas, principalmente del Casco histórico, y expresaron un interés mayoritario en que se introdujera algún tipo de ordenación", añade.

Con base en este proceso de participación, el Ayuntamiento inició un proceso técnico y jurídico de análisis de la posible regulación tomando además como referencia la experiencia de otras ciudades con circunstancias similares. Sin embargo, explica que no se llegó a materializar en una aprobación concreta de modificación urbanística alguna.

Además, añade que en el segundo semestre de 2020 se produjeron dos hechos que llevaron al gobierno a reactivar la aprobación de una ordenación de las viviendas con fines turísticos. Por un lado, el 28 julio de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ratificó los acuerdos adoptados por la Comisión para la Reactivación Económica y Social del Ayuntamiento de Sevilla. Estos acuerdos se adoptaron por unanimidad y por tanto con los votos favorables de PSOE, PP, Adelante Sevilla, Ciudadanos y Vox. En el apartado correspondiente al impulso del empleo en el ámbito del turismo y de la hostelería se recoge expresamente "impulsar la modificación la normativa urbanística para reconocer el fenómeno de las viviendas turísticas e introducir limitaciones a esta actividad para evitar zonas saturadas".

En segundo lugar, en el último trimestre del año el Tribunal Supremo ratificó la ordenación en torno a las viviendas con fines turísticos realizada por el Ayuntamiento de Bilbao con un modelo similar al que se estaba analizando en el caso de Sevilla, lo que concedió a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente la seguridad jurídica para culminar la propuesta.

Por este motivo, incide en que se retomó el expediente. "Dado el tiempo transcurrido y la transformación de las circunstancias socio-económicas en que tuvo lugar aquella consulta, debido a las catastróficas consecuencias producidas por la Covid-19 en todos los ámbitos, se consideró necesario realizar una nueva consulta previa para complementar la realizada en 2017", añade.

En este caso, detalla que como era un complemento se hizo sólo a través de un correo electrónico, "por lo que no hay constancia si los participantes son personas empadronadas, empresas físicas o personas que han participado en varias ocasiones". De hecho, indica que se han registrado hasta 753 propuestas repetidas. En total, han emitido una opinión 4.054 personas, empresas o colectivos de cualquier punto del país, de las cuales son válidas 3.297. En este segundo proceso "se ha detectado una mayor movilización de personas vinculadas a la gestión y tramitación de viviendas con fines turísticos".

No obstante, aclara que en esta segunda consulta complementaria no se ha realizado ninguna pregunta específica ni se ha expuesto para valoración ciudadana ninguna propuesta concreta. "Es un trámite previo a cualquier propuesta que se incluirá en el expediente y que se tendrá en cuenta a la hora de elaborar la ordenación específica. Será en ese momento cuando se tramite una propuesta concreta ante el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y se exponga públicamente para el proceso de alegaciones", subraya.

En cualquier caso, el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, ha destacado que se está trabajando en colaboración con la Consejería de Turismo para la aprobación de la normativa municipal y que se atenderán las sugerencias emitidas que en su mayor parte se corresponden con propietarios de pisos que actualmente se usan como viviendas con fines turísticos.

Por este motivo, se garantizará en cualquier ordenación que no tendrá ningún carácter retroactiva y por tanto no afectará a quienes actualmente tienen viviendas turísticas. "De esta forma, la opinión expresada por muchos de los que han participado en esta consulta previa quedará recogida y garantizada. Quienes ya tengan calificación como viviendas turísticas no se verán afectados", apunta el delegado.

Por último, Muñoz subraya que en la reciente reunión con la asociación de hoteles de Sevilla para impulsar medidas de apoyo al sector, una de las principales demandas que se puso encima de la mesa fue la necesidad de establecer una regulación y ordenación de las viviendas con fines turísticos de cara a la recuperación del sector turístico. "El PP debería hacer menos discursos baratos y demagogos sobre reactivación económica y sentarse a hablar antes con empresas como los hoteleros para escuchar sus reivindicaciones", concluye el delegado.

"Vamos a hacer una propuesta técnica con toda la seguridad jurídica y el rigor técnica, que además ha tenido en cuenta las consultas previas y que garantizará la continuidad de quienes estén dados de alta como viviendas con fines turísticos. A partir de ahí, queremos regular esta situación para los próximos años puesto que hay un enorme volumen de plazas ya, que superan la planta hotelera, y es el momento de ordenar el sector para cuando se recupere el turismo", concluye.