El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la presentación del libro de fotografías 'El rito de la Judea'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra ha acogido la presentación del libro 'El rito de la Judea. Semana Santa de Alcalá de Guadaíra', una publicación dedicada a "esta tradición local", impulsada por la Asociación Padre Flores y realizada por Miguel Hermosín, Lauro Gandul, Olga Duarte y Enrique Sánchez. La obra recoge diferentes perspectivas de la Judea, "una manifestación característica de la Semana Santa alcalareña".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el acto ha sido presentado por el doctor en Historia por la Universidad de Huelva, Antonio Claret García, quien ha realizado una introducción del contenido del libro y el contexto histórico y cultural de esta celebración, y al que han asistido el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad , Luisa Campos y el delegado de Educación, Pablo Chain. Rivas ha destacado el papel fundamental de estas actividades para preservar el patrimonio local,

La Judea de Alcalá es una de las tradiciones más antiguas de la ciudad que data del siglo XVIII. Cada Jueves Santo por la mañana un grupo de soldados romanos y de Judíos recorren la localidad. "Hablamos de tradición y cultura y, precisamente, en oportunidades como esta, podemos evitar esa pérdida de identidad para que no nos parezcamos a otro territorio, sino que sigamos siendo Alcalá con todo lo que eso significa", ha señalado el Consistorio en la citada nota.

En puntos significativos paran, hacen un corro y el 'bandera' revolea un paño morado haciendo con él acrobacias en el aire. A su término, un niño llamado 'el pajineta' muestra al pueblo la tablilla con la condena de Cristo. Ya por la noche serán los encargados de ir a buscar a Jesús a Santiago para que salga la cofradía. Por la mañana prenden al Nazareno cruzando sus lanzas alrededor del paso. Subirán con él al Calvario, hasta la ermita de San Roque, y durante toda la noche revolean la bandera en señal de burla a Jesús.