El Museo de Alcalá (Sevilla) abre nueva temporada dedicada al escultor Antonio Cerero su IX Ciclo de Autores Alcalareños

Imagen de familia de la presentación de la muestra del IX Ciclo de Autores Alcalareños dedicada a Antonio Cerero. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá (Sevilla) ha inaugurado su nueva temporada con la muestra del noveno Ciclo de Autores Alcalareños dedicada a Antonio Cerero, y que recorre cuatro décadas de trabajo de este escultor alcalareño.

Según ha informado el Consistorio en una nota, Cerero es un autor polifacético que ha desempeñado su labor artística en el campo de la Escultura junto con su trabajo de profesor de Volumen en la Escuela de Arte de Cádiz.

Formado en Sevilla, en su amplio currículum destacan sus becas de colaboración en el Departamento de Dibujo durante los cursos 1989-90 y 1990-91 o la obtención del Mejor expediente académico en la especialidad de Escultura de la promoción 1986-1991.

Su obra escultórica se caracteriza por la combinación de una técnica muy elaborada junto con la experimentación plástica, donde el azar está casi siempre presente; golpeando las esculturas en barro contra el suelo y deformándolas, aprisionándolas en prensas o alterando los moldes para conseguir formas nuevas y originales.

Otro denominador común en su obra más reciente es la introducción del color como elemento expresivo. Según ha explicado el Ayuntamiento, la policromía se utiliza desde un punto de vista pictórico y actual donde los colores puros realzan las texturas y las superficies respetando siempre la calidad natural del material.

Modernidad y tradición que se constata en la variedad de sus temáticas, desde sus obras de iconografía religiosa tradicional al erotismo descarnado de sus 'bustos', el misterioso silencio de sus 'bañistas' o el retrato psicológico de sus 'personajes' Antonio Cerero es autor de varias obras públicas tales como el Monumento al Centenario del nacimiento de José María Gutiérrez de Alba, el Monumento al Pan de Alcalá de Guadaíra o el Monumento conmemorativo del Centenario de las Salesianas de Sevilla.

Al acto de inauguración de la muestra asistieron la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y otros miembros del Gobierno y la Corporación Municipal, que acompañaron al artista, sus familiares y amigos, y que contó con el acompañamiento musical de Chez Luna.

Ana Isabel Jiménez, ha mostrado una enorme satisfacción por haber podido presentar el IX Ciclo de Autores, porque, tal y como ha explicado "con esta novena edición empieza el nuevo curso del Museo".

"Es importante la cifra, porque estos nueve años nos hablan de un ciclo plenamente consolidado, y es importante en la cultura trabajar con vocación de permanencia, de continuidad, que no siempre es fácil. Y así es como trabaja nuestro Museo. Es otro de sus grandes logros, en una lista enorme de aportaciones a la cultura de nuestra ciudad", ha señalado.

La alcaldesa ha alabado la figura de Antonio Cerero porque, tal y como ha dicho, "son 40 años de trabajo recogidos, que nos permite seguir su evolución hasta la actualidad, lo que supone un ejercicio interesantísimo que nos permite comprobar cómo estamos ante un artista que continuamente ha estado en búsqueda y en investigación de nuevos cauces expresivos". "Con la permanencia del modelado, la terracota y el color, pero con la experimentación como motor creativo: de materiales, de texturas, de temas", ha explicado.

Ha continuado diciendo que "a Antonio Cerero tenemos que agradecerle además en Alcalá que sus obras formen parte de nuestro paisaje urbano habitual, creando referencias nítidas en la ciudad mediante dos obras de gran poder icónico".

Por un lado, su monumento al pan en la rotonda de San Francisco, que nos conecta con nuestro pasado y nuestras tradiciones y que llena de personalidad un enclave urbano muy transitado.

Y por otro lado, su busto de José María Gutiérrez de Alba, que nos conecta con los creadores, los artistas de la ciudad y al que daremos una ubicación privilegiada tras la reforma de la Plaza del Cabildo", ha concluido.

'UN MUSEO QUE CONSTRUYE CIUDAD'

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha destacado la importancia de que el Museo dedique su programación a los creadores locales y contribuya a reconocer su aportación a la identidad cultural de Alcalá.

En este sentido, ha señalado que "un museo tiene que conservar, investigar y divulgar nuestro patrimonio, pero también ser un lugar donde Alcalá se reconozca a sí misma". En su intervención, Rivas ha destacado que "cuando en el futuro alguien quiera comprender cómo era culturalmente la Alcalá de hoy, tendrá que mirar también a sus artistas".

"Y nuestra obligación, como responsables de la ciudad, es conseguir que sus nombres, obras e historias no se pierdan. Que formen parte de la memoria cultural, y para eso también sirve un Museo. Por eso debemos seguir ampliándolo y haciéndolo crecer en metros cuadrados pero, sobre todo, en historias, obras y miradas", ha explicado.

El delegado responsable del Museo, tuvo también palabras de agradecimiento, a las instituciones que han cedido las obras, al equipo del Museo y a Chez Luna, por haber hecho posible esta exposición. La exposición se puede visitar en la planta alta del Museo de la ciudad hasta el día 8 de noviembre.