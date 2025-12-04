El Museo de Alcalá (Sevilla) acoge el reconocimiento de varias asociaciones por el Día de la Bandera de Andalucía

Acto de reconocimiento por el Día de la Bandera de Andalucía en el Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido el reconocimiento de una veintena de asociaciones del municipio con motivo del Día de la Bandera de Andalucía este 4 de diciembre. El acto ha sido presidido por el delegado de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, las asociaciones reconocidas fueron la Asociación de Vecinos Los Lirios, Asociación Culural Colegio Blanco, Asociación Cultural el Traspiés, Qalat Chabir, Asociación Transformando entre Mujeres, Peña Ajedrecista Oromana, Asociación de vecinos Regidor 2000, Federación Local AAVV Alguadaíra, Agrup. Musical Santísimo Cristo de Bondad, Club de tenis Oromana, Banco de Alimentos, Policía Local, Asociación Cultural de Sur a Sur, Asociación de vecinos Molino de las Aceñas, Asoc. Vecinos Molino de los gallos, Asoc. Vecinos Silos-Zacatín, Peña Cultural Bética, Amigos del pueblo Saharaui y el Club de petanca Águila.

Además de dichas asociaciones locales, la caseta 'La Arbonaida' tuvo un especial reconocimiento con una réplica del busto de Blas Infante ubicado en el parque con el mismo nombre. La autora de dicha obra es la alcalareña Mercedes Casado Sola, quien también realizó el original hace 20 años.

Por su parte, Rivas ha asegurado que es "la primera vez" que se reconoce a un colectivo o iniciativa que "promocione, de manera destacada, la identidad andaluza". 'La Arbonaida' ha mostrado en su interior durante esta feria elementos identitarios andaluces. "Detalles que demuestran que una caseta puede ser tradición, convivencia y también un grito de amor a Andalucía", ha explicado.

La agenda con motivo del Día de la Bandera continúa esta noche en el Auditorio Riberas del Guadaíra con un concierto de Falete a las 21,00 horas. Las entradas están a la venta y se pueden adquirir en la web de entradas del Ayuntamiento https://entradas.alcaladeguadaira.es , o de forma física en la Casa de la Cultura o en el Auditorio, por el precio de 5 euros.

Como novedad, Rivas ha anunciado una serie de visitas a la Casa de Blas Infante y al Museo de la Autonomía Andaluza el próximo domingo 14 de diciembre. Se pueden resevar las plazas de autobús en la web de entradas del Ayuntamiento https://entradas.alcaladeguadaira.es . Cada persona podrá solicitar dos asientos de autobús.

Esta actividad ofrecerá una visión divulgativa del proceso autonómico andaluz y permitirá conocer en profundidad la vida y obra de Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza. La visita está abierta a todos los públicos. El autobús saldrá a las 11,00 horas desde la Harinera del Guadaíra, Oficina de Turismo, y la visita dará comienzo a las 12,00 horas.

El delegado de Memoria Democrática e Identidad ha señalado que estas actividades son "una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de nuestra identidad andaluza y reivindicar con orgullo lo que nos hace únicos como pueblo".