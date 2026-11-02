El Museo de Alcalá (Sevilla) repartirá mochilas a visitantes para que descubran e investiguen contenidos del espacio

El delegado de Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, junto a Cecilia Rivera, impulsora de la iniciativa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en marcha una nueva experiencia para acercar a la ciudadanía el patrimonio y la cultural local junto a las bellas artes, en esta ocasión, enfocada a las familias para fomentar las visitas y hacerlas más atractivas. Se trata de la cesión temporal de un kit de materiales en forma de mochiñas que se entregará a las familias a la entrada para invitarlas a descubrir los espacios museísticos y colecciones a través de misiones y experiencias con las que descubrir, investigar y disfrutar los contenidos del Museo desde la inquietud y los ojos de los más pequeños.

El delegado de Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha presentado la iniciativa junto a Cecilia Rivera, impulsora de la idea de elaborar estos kits para las familias, y ha puesto en valor la filosofía de institución viva y educativa que ha desarrollado el Museo desde sus inicios para acercar a la ciudadanía no sólo la excelencia en la cultura y las bellas artes, sino también la difusión del patrimonio y la cultura local, desde visitas guiadas, a conferencias, ciclos divulgativos, presentaciones y encuentros artísticos y literarios, talleres infantiles, o actividades con escolares, a las que ahora se suma esta propuesta.

"Cuando hablamos de un Museo --ha argumentado Rivas en una nota de prensa--, pensamos muchas veces en un espacio al que venimos a contemplar obras, conocer nuestra historia y aprender, pero también creemos que un museo debe ser un lugar en el que ocurran cosas, en el que podamos hacernos preguntas, descubrir detalles y compartir experiencias. Estas mochilas permitirán a las familias recorrer el museo de una manera diferente, convirtiendo la visita en una pequeña aventura compartida. No queremos que los niños y niñas se limiten a mirar las piezas o a leer información, sino que puedan investigar, buscar, comparar, dibujar y descubrir por sí mismos".

El delegado ha insistido en que "acercar a los niños al patrimonio desde pequeños significa ayudarles a conocer mejor su ciudad, a desarrollar la curiosidad y a establecer un vínculo con los espacios culturales de Alcalá, y hacerlo en familia añade un valor más: la posibilidad de compartir ese descubrimiento entre generaciones, conversar sobre lo que vemos y construir recuerdos vinculados a nuestra cultura y nuestra historia".

Cada mochila incluye tarjetas con pequeñas misiones relacionadas con las colecciones y los espacios del museo, además de materiales como un bloc para dibujar y anotar, lápices de colores, lápiz de grafito, goma y un marco de observación que ayudará a detenerse en detalles que, a primera vista, podrían pasar desapercibidos. Y lo interesante es que estas actividades parten directamente de nuestro patrimonio. Por ejemplo, las familias podrán observar los paisajes representados por distintos artistas y comparar cómo se representa un mismo entorno.

También podrán explorar las piezas arqueológicas y el arte religioso a través de preguntas y pequeños retos. Incluso la ballena de Alcalá se convierte en protagonista de una de estas misiones: los niños y niñas tendrán que localizar distintas partes de su esqueleto y calcular aproximadamente su longitud utilizando sus propios pasos. No se trata de una actividad con un horario cerrado ni de un recorrido que haya que completar de una determinada manera.

Cada familia podrá recoger su mochila al llegar al Museo, realizar las misiones a su propio ritmo y adaptar la visita al tiempo del que disponga, sin necesidad de reserva previa. Una treintena de mochilas, recomendadas especialmente para familias con menores de entre 6 y 12 años, estarán disponibles gratuitamente en la recepción del Museo durante su horario de apertura. Al finalizar la visita, tanto la mochila como los materiales se devolverán en recepción para que puedan ser utilizados por otras familias. De esta forma, "apostamos por un recurso reutilizable, práctico y pensado para tener continuidad en el tiempo"- ha apostillado el delegado.