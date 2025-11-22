La Navidad llega a los barrios de Sevilla desde este jueves con más de 150 actividades

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Navidad en los barrios de Sevilla comenzará en Sevilla Este con su programación 'La Navidad llega por el Este' el jueves 27 de noviembre, y en el resto de la ciudad, a partir del alumbrado de las luces navideñas el sábado 29.

En este sentido, la explanada de Fibes acogerá ese jueves, a las 17 horas, el inicio de esta programación. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca organiza, en colaboración con la comunidad educativa de la zona, esta inauguración, en la que tendrá lugar el estreno del villancico 'La Estrella del Este' compuesto para la ocasión e interpretado por los menores del distrito, informa en una nota de prensa.

Además, habrá música en directo, entrega de distintos reconocimientos como los del concurso de felicitaciones navideñas del distrito o el novedoso Mercado del Juguete. A partir del sábado, y tras el alumbrado cuyo acto oficial que tendrá lugar en la Avenida de la Constitución, la Navidad va a estar "muy presente en todos y cada uno de los distritos", con más de 150 actividades pensadas para disfrutar en familia durante estas fiestas y, "muchas de ellas, dedicadas a los más pequeños de la casa".

Una programación en la que no faltarán los villancicos, las zambombas, los heraldos, las cabalgatas y los talleres navideños dirigidos a los más pequeños.

ZAMBOMBAS EN CENTROS CÍVICIOS

Desde Participación Ciudadana, además, se ha programado una serie de zambombas navideñas que llegarán a todos los distritos. Estas se celebrarán en su mayoría en los centros cívicos, aunque en algunos barrios serán en otros espacios. Todos estos espectáculos serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación comprende once actuaciones musicales navideñas, una por cada uno de los distritos municipales, en forma de zambombas flamencas o agrupaciones de música tradicional navideña, como parte del programa 'Navidad 2025' organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Así, el martes 2 de diciembre, a las 20 horas, está prevista la 'Zambomba Manuel de la Tomasa', en el Hogar Virgen de los Reyes del Distrito Macarena; ese mismo día, a las 21 horas, la 'Zambomba Alicia Gil', en la Parroquia de San Jacinto, y un día más tarde, a las 20 horas y en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, la 'Zambomba Alicia Gil', en el Centro Cívico Sevilla Este.

También el miércoles 3 de diciembre, a la misma hora, la 'Zambomba Manuel de la Tomasa', en el Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo, mientras que el jueves, a las 21 horas y en el Distrito Nervión, la 'Zambomba Alicia Gil', en la Parroquia de la Concepción Inmaculada, y a las 20 horas, en San Pablo-Santa Justa, será Jeromo Segura quien protagonice este espectáculo en el Centro Cívico San Pablo.

El martes 9 de diciembre, a las 20 horas y en el Distrito Casco Antiguo, el mismmo artista actuará en el Teatro Alameda. Ese día, en el Distrito Sur, está programada la Zambomba de Triana, en el Centro Cívico Torre del Agua. El miércoles, a las 20 horas, repite Jeromo Segura, en el Centro Cívico Bellavista, y el jueves, de nuevo 'Zambomba de Triana', en el Centro Cívico Cerro del Águila, y Manuel de la Tomasa en el IES Politécnico (Los Remedios).

PLAZAS NAVIDEÑAS

Además de toda la programación de la actividad de los distritos, distintos espacios de la ciudad se convertirán en auténticas plazas navideñas con atracciones infantiles, talleres dirigidos a los más pequeños, mercados navideños e incluso las visitas de Papa Noel, el Heraldo Real o los propios Reyes Magos.

Estas plazas se ubicarán en el Distrito Sur (Prado de San Sebastián) Distrito Bellavista-La Palmera (Parque Sur de Bermejales, en la avenida de Irlanda); Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (calle Flor de Papel, frente al IES Margarita Salas); Distrito Norte (Plaza Diputado Ramón Rueda); Distrito Nervión (explanada Gol Sur Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán) y Distrito Casco Antiguo (Plaza de la Encarnación y Alameda de Hércules).