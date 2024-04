Nieto afea a Moreno "no hacer nada" por recuperar el dinero de La Cartuja "destinado para pagar mojitos a Rubiales"

Moreno critica a la ministra Montero por "desplazar al presidente de todos los andaluces" en el palco de la final de Copa



SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca del estadio de La Cartuja de Sevilla, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en la etapa de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha colado de lleno en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, al igual que la polémica por el protocolo del palco de autoridades con ocasión de la final de Copa de este sábado en el citado estadio.

Ambas controversias han salido a escena a lo largo del debate protagonizado entre la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, relacionado con la situación sanitaria en la comunidad autónoma.

Al respecto, Nieto le ha recordado que, ya en una sesión de control, le interpeló "que no debía sacar dinero de las escuelas para arreglar La Cartuja". En este sentido, le ha afeado sus quejas en torno al palco VIP, "por ese 'juego de sillas' en el que nos han tenido enredados: un debate placebo para que nadie pensara cómo un dinero de la Junta de Andalucía que era para arreglar un estadio, había acabado pagando mojitos en Punta Cana a Rubiales".

"No me ha dicho nada de Rubiales, debiera avergonzarse de haber pedido un informe para saber dónde se tenía que sentar en un palco y no haberlo pedido para ver si la Junta va a recuperar el dinero que ese señor --el expresidente de la RFEF-- se ha llevado y que era de los andaluces, de nuestras escuelas públicas", ha añadido la portavoz del Grupo parlamentario Por Andalucía.

Por su parte, el presidente de la Junta ha insistido en la idea de que "cinco días después de las elecciones del 2 de diciembre, existían informes que hablaban del cierre del estadio porque no se podía mantener". "Hemos conseguido recuperar una infraestructura que fue millonaria y que costó mucho dinero", ha afirmado Moreno.

Asimismo, en relación con la polémica suscitada por la composición del palco de autoridades en la final de Copa entre el Athetic y el Mallorca en La Cartuja, presidida por el Rey Felipe VI, ha asegurado que "mientras sea el presidente y representante de los andaluces, ocuparé el lugar que me corresponde como máxima autoridad ordinaria del Estado".

"Usted --en alusión a Nieto--, al igual que el Gobierno central, no hará nada parecido para quitar --del palco-- al lendakari vasco o al presidente de la Generalitat catalana, pero vino, precisamente, una andaluza, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, a desplazar el presidente de todos los andaluces: eso no lo voy a consentir".

CRÍTICAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA

En lo que a la sanidad conciene, Inmaculada Nieto ha criticado en su intervención el hecho de que el exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán, que había sido gerente del SAS, fuera contratado "o recompensado" por Asisa como director médico, "después de haber favorecido a esta firma con contratos por 44 millones de euros".

El presidente de la Junta ha reconocido que existen problemas en la sanidad andaluza y ha esgrimido, entre otros factores, la "infrafinaciación" por parte del Gobierno. "Seguimos en Andalucía recibiendo 1.500 millones de euros menos que el resto de comunidades autónomas", sin olvidar "el déficit de profesionales. Hablamos de dificultades que tensionan el sistema".

"Frente a ello, estamos actuando de forma permanente: mejorando las condiciones laborales de los profesinales, con más inversiones en nuevas infraestructuras, equipamientos, políticas de prevención, de promoción de la salud y avanzando en la atención salud mental", al tiempo que ha destacado la inversión de 14.500 millones de euros en sanidad pública. "No existe otro sistema público de salud donde se dedique el 7,4% de la riqueza de Andalucía", ha señalado.

En relación con los problemas que presenta la sanidad en la región, en opinión de Nieto, la situación es "muy sencilla": "si no tienen un salario justo, todos nuestros profesionales sanitarios se ven obligados a irse a otras comunidades autónomas. Si faltan profesionales, crecen las listas de espera y se colapsan las urgencias y los centros de salud. Y ese es el círculo perverso del modelo de gestión sanitaria que preside", ha manifestado.

"¿Cuántas veces nos va a traer la cifra del presupuesto que aprobó a finales de diciembre? Si de ese presupuesto ya está sacando dinero, ya lo ha modificado para entregárselo a las clínicas privadas. En concreto, 17 millones del SAS en Almería, 16,5 en Cádiz o 13 millones en Huelva", ha concluido la portavoz de Por Andalucía.