Los comercios del centro de Sevilla se preparan para un Halloween marcado por el temor a altercados y refuerzo policial

Comercios del centro de Sevilla se blindan ante el rumor de altercados para la noche de Halloween. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Algunos comercios del centro de Sevilla han comenzado a instalar tablones protectores de madera en sus escaparates como medida de protección ante el "temor a posibles altercados" difundidos por redes sociales, ante los que Policía Nacional ha mandado un mensaje de tranquilidad, a la vez que prepara un operativo con 185 agentes.

Según ha confirmado la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) consultada por Europa Press, la Policía Nacional ha afirmado que las publicaciones de disturbios de Blocus para este viernes "son un bulo", aunque para "mitigar los efectos de los posibles seguidores", han reforzado la presencia de dispositivos de seguridad.

Asimismo, han señalado la coincidencia de la celebración de Halloween, en la que amparados en disfraces, "aumentan los disturbios y situaciones anormales" por lo que han recomendado a los comercios mantener las medidas habituales de seguridad, y , en caso de necesidad, llamar al 091 de Policía, en lugar de al 112 porque "se demora un poco la transmisión de mensajes".

En este sentido, han afirmado que han observado una "mayor presencia policial" y ha apuntado que los agentes están trasladando tranquilidad a los vigilantes de seguridad "porque están asustados por el bulo".

Por su parte, un operativo de 185 agentes de la Policía Nacional velará por la seguridad en Sevilla con motivo de las actividades y fiestas organizadas en la víspera del Día de Todos los Santos, que comenzará la tarde del 31 de octubre y se extenderá hasta la mañana del 1 de noviembre. Del mismo modo, Policía Nacional y Guardia civil, mantiene la vigilancia de las redes sociales, para actuar si es necesario.

ALERTA ANTE LOS BULOS

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla interino, Vicente Vigil-Escalera, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad y calma" para estos días festivos. "No tenemos en este momento ninguna constancia de una amenaza seria o de algún otro tipo de actividad que pueda alterar esta tranquilidad", ha esgrimido.

Tras apelar al "sentido común", Vigil-Escalera ha añadido que "debe quedar claro para todos los ciudadanos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán en todo momento esa tranquilidad y esa normalidad".

"En este momento no tenemos tampoco indicios ningunos de amenazas concretas más allá de convocatorias y bulos que se están haciendo y que están circulando por la red. Hoy en día, con la inteligencia artificial, es muy fácil llegar a esto y por tanto hacer todo tipo de señales o avisos en este sentido. Pero en este momento le puedo asegurar que la tranquilidad es completa y que no tenemos, como digo, ninguna amenaza ni riesgo cierto de que se vaya a alterar", ha incidido.

Como aviso, Virgil-Escalera ha asegurado que ante aquellas personas "que quieran realizar otro tipo de actividades o alterar la paz y tranquilidad", se actuará "con la necesaria contundencia que haga falta para acabar con todas esas actividades".

La actuación policial incluirá el patrullaje proactivo en las inmediaciones de las paradas de transporte público así como en diversas zonas de la Sevilla capital, a donde se espera que se traslade numeroso público, especialmente joven, tanto de la ciudad como del área metropolitana.

El despliegue incluirá agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Caballería, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Atención la Ciudadano, Guías Caninos, Brigada Móvil o medios aéreos y si se tiene conocimiento de algún hecho, se recomienda a los ciudadanos dar aviso a Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).

EL AYUNTAMIENTO PREPARA UN DISPOSITIVO DE 300 AGENTES

Por otro lado, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad que se reforzará con 303 agentes de Policía Local, que contarán con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) para la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, con motivo de la celebración de Halloween.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, además contarán con 20 voluntarios de Protección Civil y todo el dispositivo de Bomberos para lo que pueda ocurrir, aunque el primer edil ha asegurado que "está todo preparado para garantizar la seguridad en la ciudad de Sevilla".

Asimismo, ha mandado un mensaje de tranquilidad ante los mensajes vertidos en redes sociales sobre posibles altercados para la noche de este viernes, que ha afirmado "no sabemos si se harán realidad". "Está todo organizado para los altercados que se puedan ocurrir, pero no se sabe la veracidad de estos mensajes".

Además, ha reconocido que comerciantes y hosteleros han consultado al Consistorio sobre la posibilidad de disturbios, ante lo que el primer edil ha confiado en la coordinación con la Policía Nacional.

En este contexto, algunos comercios y establecimientos del centro de la ciudad han amanecido con vallas y protocolos para sus trabajadores en caso de la aparición de estos sucesos.