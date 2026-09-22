Noches en los Jardines del Alcázar de Sevilla cierra su XXVII edición con 26.123 espectadores y un 95,32% de ocupación

Concierto de Andrés Herrera 'Pájaro' en las Noches de los Jardines del Alcázar. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla ha finalizado con 26.123 espectadores, un 4,54% más que en 2025, y un índice de ocupación del 95,32% del aforo ofertado

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el 71,43% de los conciertos ha agotado el cien por cien del aforo, lo que supone un incremento del 66,67% respecto a la edición de 2025, mientras que la media de espectadores por concierto ha sido de 414,65 personas, sobre un aforo diario de 435 localidades.

Asimismo, los resultados del Estudio de la Audiencia han mostrado la "fuerte implantación de esta actividad entre la ciudadanía sevillana", ya que siete de cada diez espectadores han procedido de la capital y su Área Metropolitana. El 48,82% de los asistentes ha sido de la capital, frente al 21,28% procedentes de municipios de su entorno metropolitano.

Por su parte, la valoración del público ha confirmado también su "elevada satisfacción" con esta propuesta, con un 98,48% para la organización y un 95,31% para la calidad artística de la programación. Desde el pasado 25 de junio se han celebrado 63 conciertos en los que el flamenco, la música antigua, la música clásica, las músicas de raíz europea y otras músicas del mundo han compartido protagonismo en los jardines del Real Alcázar.

Esta actividad, que ha aunado la experiencia estética del paisaje nocturno y los conciertos en vivo, ha constituido una valiosa herramienta de difusión patrimonial y contribuido, a través de la música, a que Sevilla haga suyos los jardines del Real Alcázar. A lo largo de sus 27 años de existencia, Noches en los Jardines del Real Alcázar se ha consolidado como "una de las actividades culturales más significativas de Sevilla y como un referente de las noches de verano de la ciudad". La fidelidad del público se ha reflejado en los elevados índices de ocupación y en los resultados del Estudio de la Audiencia realizado durante toda la edición.

ASISTENTES SATISFECHOS

Además, el índice de satisfacción con la organización ha alcanzado este año el 98,48%, mientras que la valoración de la calidad artística de la programación se ha situado en el 95,31%. Los datos de procedencia han mostrado que el 48,82% de los espectadores ha procedido la capital y el 21,28% del Área Metropolitana, con una presencia destacada de Dos Hermanas (5,03%), Mairena del Aljarafe (3,59%), Alcalá de Guadaíra (1,91%) y Tomares (1,80%). El público procedente de fuera de Sevilla y su provincia ha representado el 20,36% de los asistentes, un 4,47% más que en 2025.

Igualmente, Los espectadores extranjeros han supuesto el 10,97%, con una presencia destacada de ciudadanos de países europeos (7,69%), especialmente de Francia (1,91%), Reino Unido (1,49%), Alemania (1,07%), Italia (1,05%) y Estados Unidos (1,44%). Mientras, el público procedente de otras provincias españolas ha alcanzado el 9,39%, con Madrid (1,84%), Cádiz (1,50%) y Huelva (1,13%) entre las procedencias más representadas.

En cuanto a la distribución del público dentro de Sevilla capital, han destacado los residentes en Centro Norte-Macarena (5,60%), Pino Montano-Pío XII (5,11%), Triana (4,17%), Sevilla Este (3,94%) y Sector Sur (3,80%), seguidos de Polígono Norte (3,16%), Los Remedios (3,01%), Nervión (2,39%), Huerta del Pilar (2,25%), Rochelambert (2,19%), Centro Noroeste-San Lorenzo (2,12%), Polígono San Pablo-Parque Alcosa (2,06%) y Centro Sureste (1,97%).

La valoración artística del público, situada en el 95,31%, se corresponde asimismo con la "positiva acogida recibida por las actuaciones de esta edición". Entre las propuestas especialmente valoradas por la crítica especializada destacan Adrián Fernández & Pepe Fernández, Axabeba Dúo, Jesús Pineda, Natalia Labourdette & José Antonio Domené, Soraya Méncid & Manuel Navarro, Kid Carlos Trío y Vicent Morelló & Tommaso Cogato, entre otras.

Por su parte, el público ha destacado especialmente actuaciones como las de Alquimia Tango Dúo, Andreas Prittwitz & Ramiro Morales, Bernardo Parrilla & Daahoud Salim, Cuarteto Isbilya, Lluís Coloma, Pájaro Guitar Duo, Sephardica, Stolen Notes y YaLeili, entre otras.

POTENCIA A LOS ARTISTAS DE LA PROVINCIA

A lo largo de las 27 ediciones, el 66,48% de los intérpretes participantes han sido músicos nacidos o residentes en la provincia de Sevilla, reforzando la presencia del talento musical del territorio dentro de la programación. El balance de estas 27 ediciones permite apreciar la dimensión alcanzada por Noches en los Jardines del Real Alcázar.

Desde su creación, la actividad ha reunido a 685.963 espectadores, con un índice medio de ocupación del 96,62%. Se han celebrado 1.736 conciertos en los que han participado 960 grupos y solistas, con un total de 2.566 intérpretes. En 1.333 conciertos, el 79,58% del total, se alcanzó el cien por cien del aforo ofertado.

Durante estas 27 ediciones, el público ha otorgado además una valoración media del 96,91% a la calidad de la organización y del 95,16% a la calidad de la programación. La XXVII edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar es una actividad organizada por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla y producida y programada por la empresa de gestión cultural Actidea.