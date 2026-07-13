Noctaíra ofrece una nueva semana de teatro inmersivo, tragicomedia y flamenco a los vecinos de Alcalá (Sevilla)

El delegado de Cultura y Turismo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, presenta la programación de Noctaíra 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 13 (EUROPA PRESS)

Noctaíra 2026, la décima edición del programa turístico y cultural de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ofrecerá esta semana una nueva programación "variada y de calidad" a los vecinos del municipio, con propuestas como el teatro inmersivo 'Buscando a Oz', la tragicomedia 'Las de William' y el flamenco del Arrabal en vivo.

Así lo ha anunciado el delegado alcalareño de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, quien también ha ofrecido información sobre las citas culturales que ocuparán las veladas de esta semana. De esta manera, la programación dará comienzo este martes con uno de los estrenos de este décimo aniversario, 'Buscando a Oz', y que, según el Ayuntamiento del Municipio, el público ha acogido con "gran expectación y entusiasmo". Se trata de una propuesta inmersiva con grupos de hasta cien espectadores, que se celebrará todos los martes de julio y agosto en el Parque del Dragón, según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

El miércoles 15 de julio a las 22,30 horas, el Castillo de Alcalá acogerá el concierto de LOPE: Lena de Amo y Pedro Ordóñez Eslava, dos artistas que "unen talento y creatividad" en una propuesta donde se entrelazan el jazz, el blues y el flamenco.

El jueves 16 de julio a las 22,30 horas, el Castillo también recibirá la tragicomedia 'Las de William', donde La Jabata Producciones reunirá a tres de las "más icónicas" heroínas de Shakespeare en un limbo donde compartirán las historias que las llevaron al final de sus vidas.

Por último, el viernes 17 a las 22,30 horas, 'Arrabal en Vivo' llegará a la terraza del Centro San Miguel, una velada flamenca de la mano de la Peña Flamenca El Arrabal que permitirá a los alcalareños disfrutar del flamenco en un ambiente "íntimo y cercano".

Todas las citas culturales serán de acceso libre hasta completar aforo, a excepción de 'Buscando a Oz', cuyas entradas deberán ser adquiridas con una semana de antelación a través de la página web municipal.