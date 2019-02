Una nueva aplicación permite obtener declaración responsable de Urbanismo en unos 15 minutos y liberar personal

Publicado 19/02/2019 15:57:52 CET

Unos 2.000 expedientes podrán agilizar su tramitación gracias a la herramienta desde este año

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Hábitat Urbano de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva herramienta que permite la presentación electrónica de la declaración responsable con técnico para obras o para inicio de actividad, pudiéndose realizar en unos 15 minutos y sin necesidad de ir físicamente a la sede de la Gerencia de Urbanismo, en la Isla de la Cartuja, lo que conlleva que, además de agilizar el proceso para la obtención del permiso, que es inmediato, se libere personal de la Gerencia para otras necesidades, como puede ser aumentar la plantilla de inspección.

En rueda de prensa, Muñoz ha puesto en valor que se da ahora un paso más tras la modificación de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA), la aprobación de los nuevos estatutos de la Gerencia y la mejora de distintos procedimientos. Así, ha explicado que Urbanismo tramita unas 9.000 declaraciones sin técnico, obras menores, que se podían hacer 'on line' desde 2016, y otras mil con técnico, que ahora se podrán gestionar con esta nueva aplicación de forma telemática, una vez que finalice el periodo de prueba de unos días que arranca en marzo de la mano de los colegios profesionales.

Además, se está desarrollando un protocolo con el Colegio de Arquitectos para que se agilice la petición de licencias de obras, de las que se gestiona otras mil anualmente, mediante el envío del proyecto visado de forma directa a Urbanismo, con la identificación de los informes necesarios para cada iniciativa, a través de una plataforma.

Esto podría estar en marcha antes del verano, aunque, en este caso, no se obtendría el permiso de forma inmediata, sino que habría que esperar a la respuesta de Urbanismo al no ser una declaración responsable. También, señala que se programa la inclusión de la declaración responsable en el conjunto histórico, donde ahora mismo hay que solicitar licencias, o la delegación de los entornos Bien de Interés Cultural (BIC) a la Comisión Local de Patrimonio.

"Es una revolución. Sevilla estará a la vanguardia en tramitación administrativa. Va a haber un antes y un después con su supuesta en marcha", destaca Muñoz, que señala la importancia de agilizar procesos en un momento en que se ha reactivado el sector de la construcción, que registró en 2015 licencias de obras que recogían un volumen de movimiento de 93 millones y que en 2018 alcanzó los 310 millones. Además, deja claro que esto no supone una "relajación" de la vigilancia del Ayuntamiento, ya que la aplicación cuenta con todas las garantías.

De hecho, la jefa de servicio del área de licencias de Urbanismo, Amparo Guerrero, explica que antes se presentaba el escrito, que se remitía a un técnico que comprobaba la información y, si había un error o faltaba algún documento, se alargaba el proceso.

Ahora, el sistema detecta que lo que se solicita está dentro de la categoría de declaración responsable, no dejando avanzar al usuario en caso contrario, además de requerir toda la documentación para que pueda ser enviado o, incluso, al poner el número de catastro del inmueble, rellena automáticamente toda la información de la parcela y la normativa a aplicar, no permitiendo solicitar para esa zona nada que no deje hacer su catalogación urbanística.

De este modo, el programa informático desarrollado al efecto permite cumplimentar todos los pasos administrativos que se exigen en la presentación de una declaración responsable de este tipo, entre ellos el pago de la tasa, así como concede el número de expediente administrativo asignado a esa acción, con el consiguiente acceso a toda la información del expediente. Una vez cumplimentados todos los campos, se obtiene el documento que de manera telemática se ha presentado en la Gerencia de Urbanismo y que demuestra que se ha realizado la declaración responsable que permite la obra o actividad a desarrollar.

Las ventajas de este sistema son múltiples, tal como señala el Ayuntamiento, destacando el ahorro de tiempo que supone su utilización para los profesionales técnicos que normalmente se encargan de estas operaciones en nombre de los promotores, al evitar que tengan que desplazarse a la Gerencia de Urbanismo para ello y al poder presentar esta documentación cualquier día del año y en cualquier momento, sin depender de horarios administrativos. Por otra parte, alerta de errores de forma, eliminando cualquier posibilidad de fallo en la presentación, y permite únicamente su cumplimentación en los supuestos recogidos por la OROA.

La nueva plataforma, además, muestra a través de la oficina virtual toda la información de las solicitudes electrónicas existentes, da acceso a toda la información y proporciona al usuario interesado toda la información del expediente, de forma que se favorece un mayor conocimiento y seguimiento de cada caso y se reducen los trámites necesarios de forma presencial.