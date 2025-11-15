La nueva rectora de la US priorizará la estabilidad de los profesionales, becas competitivas y el teletrabajo

Archivo - Carmen Vargas, arropada con su equipo, en la presentación oficial de su candidatura a rectora de la Universidad de Sevilla. - US - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha explicado este sábado que, entre sus prioridades para su próximo mandato, se encuentran la "estabilidad profesional" del profesorado y profesionales técnicos de gestión y administración de servicios, especialmente en niveles iniciales, así como ofrecer "becas competitivas" al alumnado y la implantación del teletrabajo para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de una universidad (Ptgas).

En una entrevista en el programa 'Hora 14' de Cadena Ser Sevilla, recogida por Europa Press, la primera mujer en dirigir la mencionada institución ha explicado que con el término "profesionales de los niveles iniciales" se refiere a personal docente, investigador laboral, personal postdoctoral y a las personas que están en situación de interinidad en el caso del Ptgas.

Asimismo, ha retirado que, entre sus prioridades por carácter general, se encuentran llevar a cabo un plan de choque para la simplificación administrativa de la universidad dado que, a su juicio, la institución posee "una administración lenta, poco ágil", por lo que considera necesario "disminuir la burocracia".

Para los estudiantes, la rectora ha subrayado la importancia de actualizar las normativas de evaluación para implementar la evaluación continua y compensatoria, así como de establecer un sistema de becas "más competitivo" que permita a los alumnos sentirse respaldados por su universidad.

Sobre la autofinanciación de la institución, Vargas ha enmarcado que, a su juicio, esta implica "generar recursos externos", que incluyen desde el misionazgo y la colaboración pública o privada hasta un mayor aprovechamiento de los recursos propios, como los del centro de formación permanente.

En este sentido, ha destacado la intención de implantar una nueva Oficina de Captación de Fondos Estratégicos Institucionales, formada por personal técnico de la Universidad de Sevilla y dedicada a solicitar proyectos destinados a financiar objetivos clave, como la mejora de infraestructuras, la sostenibilidad y la digitalización.

"Esto nos permitirá realizar inversiones que, a largo plazo, se traducirán en ahorro para la universidad. Porque, para ahorrar, primero hay que invertir", ha subrayado.