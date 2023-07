Nuevas Generaciones del PP de Sevilla critican a Sánchez por "lastrar el futuro de jóvenes y entorpecer a la provincia"

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Sevilla, junto con el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz y el presidente del PP de Sevilla, en la presentación de la campaña 'Make Sevilla great again'.

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Sevilla, Alejandro García, ha presentado la campaña 'Make Sevilla great again', junto con el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, y el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, para "poner fin al 'sanchismo' al ser el lastre del futuro de los jóvenes".

García ha marcado el 23J --fecha de las elecciones generales-- como el día "que echemos entre todos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de La Moncloa". "Para eso nace esta campaña: para denunciar que es hora de cerrar la peor etapa que ha vivido esta provincia", ha explicado en una nota de prensa.

El presidente provincial de NNGG de Sevilla ha reivindicado que "los jóvenes de nuestra formación no vamos a ser los borregos que ellos quieren que seamos". "No vamos a entrar en su juego porque tenemos algo mejor de lo que ocuparnos: de Sevilla", ha insistido, al tiempo que ha reivindicado la campaña como "una llamada de emergencia al futuro, a la prosperidad y al orgullo de una provincia que Sánchez se ha encargado personalmente de entorpecer".

"Es una llamada de reivindicación y un golpe en la mesa porque estamos hartos de tener un presidente del Gobierno que nos avergüenza. Nos avergüenza que la prensa tenga que preguntarle por qué engaña tanto a los españoles y que use el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pedir de boca para comprar votos a su interés personal. Nos avergüenza que la vivienda, el empleo o la igualdad sean términos de usar y tirar para Sánchez", ha dicho.

"Como joven y sevillano, me repugna porque ha quedado claro que el sanchismo es la pesadilla de nuestro futuro", ha afirmado García, quien ha subrayado que los jóvenes "no son un nicho de votos". "'Make Sevilla great again' es un grito de esperanza. Un grito de la generación que se niega a ser una moneda de cambio", ha opinado el presidente provincial de NNGG.

En su opinión, "la izquierda no quiere aceptar el cambio que estamos consiguiendo entre cada uno de nosotros: aglutinar a esa mayoría social de jóvenes que quieren un futuro próspero y que lo conseguirán de la mano del Partido Popular, el único partido que les va a proporcionar un presente y un futuro". "Es el momento: Sevilla será la tumba del sanchismo. Es hora de hacer Sevilla grande otra vez", ha concluido.