Nuevas líneas de autobús, flota renovada y apoyo a comercio afectado por obras:claves de la movilidad en Sevilla en 2026

El delegado de Movilidad en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha afirmado que algunas claves que determinarán durante el año venidero la movilidad en la ciudad hispalense, concretamente en lo referente al servicio de Tussam y el avance del Bus de Tránsito Rápido (BTR) -- más conocido como el tranvibús -- son la expansión de nuevas líneas de autobús, la renovación y posible ligera ampliación de la flota y el apoyo a los comercios afectados por las obras.

En una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha realizado un balance del servicio público de autobús sevillano entre otras cuestiones, Pimentel ha asegurado que Tussam ha consolidado su servicio tras superar los niveles prepandemia, pero que aspira a seguir ampliando la red con nuevas líneas, entre las que ha enmarcado algunos ejemplos puestos en marcha este año o cuya puesta en marcha está prevista, como la línea 60 de Sevilla Este, la CJ1 Ciudad de la Justicia y la extensión del Bus de Tránsito Rápido (BTR) hasta la Plaza del Duque.

"Creo que este año Tussam ha consolidado un aumento de viajeros y la confianza de los sevillanos en este servicio público. Hablamos de que en noviembre se han alcanzado los 83 millones de viajeros y, previsiblemente, en diciembre habremos superado los 90 millones, son datos de la prepandemia", ha enmarcado.

POSIBLES NUEVOS HORARIOS PARA LA LÍNEA 60

Sobre la nueva línea 60 de bus urbano, una de las reivindicaciones más persistentes por parte de los usuarios dado que conecta Sevilla Este con el Hospital Macarena y que entró en funcionamiento el pasado noviembre, Pimentel ha enmarcado que en su primer mes de operación la línea ha registrado 21.701 viajeros, una cifra que refleja la "alta demanda" y la "satisfacción" de los usuarios con el servicio.

En cuanto a la posible ampliación de horarios referente a esta línea, Pimentel ha aclarado que todas las líneas de Tussam se estudian de forma continua para "ajustar frecuencias y horarios según la demanda". "Si hubiera que ampliar los horarios, se ampliarán. De momento, la línea está respondiendo a las necesidades del servicio y cumpliendo las expectativas", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que durante este entrante 2026 entrarán en funcionamiento nuevas líneas, como la CJ1 Ciudad de la Justicia 1, que dará servicio a la barriada de Isla Natura y a la zona de Palmas Altas, atendiendo demandas vecinales de transporte público. Todo ello, asegura, con el objetivo de responder a la "creciente demanda" del servicio de los usuarios.

LOS SERVICIOS ESPECIALES: "ESENCIALES" EN EL SERVICIO

Precisamente en relación con Sevilla Este, Pimentel ha anunciado que este año repetirá el funcionamiento de la línea especial durante la Feria, tras el "éxito registrado" en ediciones anteriores. Según ha indicado, la línea llegó a transportar casi 20.000 usuarios diarios, lo que, a su juicio, "refleja su gran acogida y la necesidad de mantener este servicio en futuras ediciones del evento".

No obstante, respecto a otros dispositivos de movilidad disponibles para otros eventos que tendrán lugar este año en la capital andaluza, en especial la esperada Copa del Rey que se disputará en La Cartuja, el delegado ha señalado que se requieren cortes y medidas de seguridad adicionales, diferentes a las de un partido habitual del Betis. Aunque el operativo seguirá un esquema similar al de ediciones anteriores, se ajustará a las características específicas de la final.

"Aún no sabemos ni los equipos finalistas, ni el número de aficionados. No es lo mismo pastorear a mil personas que a 15.000. La Policía Nacional estará organizada para garantizar la seguridad, claro, pero aún no sabemos qué dispositivo llevaremos a cabo porque aún es pronto, es muy precoz", ha incidido.

EN "DIÁLOGO CONSTANTE" CON EL COMITÉ DE TUSSAM

Preguntado por las declaraciones esgrimidas en los últimos meses por parte del comité de empresa de la sociedad municipal de transporte, que el pasado noviembre reclamaba al Ayuntamiento de Sevilla y a la Gerencia de la compañía una mayor implicación en el mantenimiento de la calidad del servicio público tras la incorporación de nuevas líneas "con la misma flota", una decisión que entonces tacharon de "vestir un santo para desvestir a otro", Pimentel ha declarado que se encuentran "en diálogo constante".

En este contexto, Pimentel ha enmarcado que existe un plan de renovación de flotas aprobado en el Consejo de Administración, que contempla la compra de nuevos autobuses para el año siguiente y el siguiente. En este contexto, ha asegurado que este aumento es "suficiente" para garantizar un buen servicio en todas las líneas actuales y nuevas.

Así, de momento, no se prevé la adquisición masiva de autobuses, aunque sí se evaluará el aumento de la flota paralelamente al crecimiento de la demanda y de nuevas líneas.

AYUDAS PARA LOS COMERCIANTES AFECTADOS POR LAS OBRAS

Pimentel ha abordado de igual forma la situación de aquellos negocios afectados por las obras que remiten a su competencia, en este caso, aquellas referidas el Tranvibús. En este sentido, ha enmarcado la "importancia" de apoyar al comercio local.

"Queremos apostar por el fomento, es decir, poner en valor estos negocios. Pero no solo eso, también económicamente, a través de aportaciones directas. Después de la celebración de cuatro convocatorias de ayudas, en febrero se prevén otras dos. Es una obra importante, un impulso para la ciudad, pero también queremos apoyar a los comerciantes", ha asegurado. Al tiempo, ha invitado a los comerciantes a hablar "en positivo" de las mencionadas obras en la ciudad, dado que son "necesarias" y "revalorizarán esas zonas".