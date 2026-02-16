El nuevo parque de bomberos de Morón "estará listo en abril", financiado con dos millones de la Diputación de Sevilla

El vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez supervisa las obras del parque de bomberos de Morón - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, y el alcalde de Morón de la Frontera y diputado provincial, Juan Manuel Rodríguez, han supervisado conjuntamente el estado de ejecución de las obras del nuevo parque de bomberos/as de la localidad, que supone una inversión de algo más de dos millones de euros por la Diputación de Sevilla

"El parque está prácticamente terminado, su finalización está prevista para abril de este año, y la Diputación financia también la dotación de equipamiento y mobiliario con 93.333 euros, procedentes de la Línea de Subvenciones que tenemos dispuesta para este fin, destinada a municipios integrados en el Consorcio y con personal funcionario", ha explicado Domínguez.

El nuevo edificio tiene una superficie construida de 1.078,09 metros cuadrado, con dos fachadas opuestas, ambas con servicios urbanos y acceso rodado, lo que permite la optimización de las circulaciones y los accesos, de tal manera que la zona más representativa se sitúa en calle Linotipia y los accesos del personal, patio de prácticas, aparcamientos y demás espacios exteriores están en la calle Rotativa.

El parque se divide en 2 zonas perfectamente diferenciadas. Por un lado el edificio administrativo y residencial y por otro el hangar de vehículos junto con los almacenes. Todo el programa se desarrolla en una única planta.

En cuanto a la dotación, el personal del parque está integrado por 17 personas (12 Bomberos, 4 Cabos y 1 Jefe de Parque), funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con dos bomberos/as y un cabo como personal de guardia 24 horas/365 días del año.

El parque dispone de 8 vehículos de primera intervención, tanto para emergencias en el ámbito urbano como de carácter rural: 2 autobombas urbanas ligeras; 1 autobomba rural pesada; 1 autombomba nodriza pesada; 1 furgón de salvamentos varios; 1 remolque de mercancías peligrosas; 1 unidad especial de rescate y la Unidad de Mando Jefatura.

Estos vehículos, a excepción de la Unidad de Mando Jefatura, son titularidad de la Diputación de Sevilla y actualmente están cedidos al Ayuntamiento de Morón para poder desempeñar las funciones asignadas en el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

El nuevo parque de bomberos de Morón de la Frontera se ubica en el norte del casco urbano, con fácil salida tanto para la zona industrial como al casco histórico. De acuerdo con el Plan de Actuación 2026, el parque está situado en la denominada Área Operativa Campiña-Sierra Sur, compuesta por otros 7 parques (Estepa, Osuna, Arahal, El Saucejo, Marchena, Écija, Fuentes de Andalucía), atendiendo a 29 municipios con una población total de 230.147 habitantes y una superficie de 4.219,33 Km2. Tiene como primera salida el municipio de Morón de la Frontera, y como segunda salida los municipios de Coripe, Montellano y Pruna.

A nivel estadístico el Parque de Bomberos de Morón tiene un promedio de más de 300 salidas anuales, con una media diaria de 0,85 salidas.