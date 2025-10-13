El nuevo recinto ferial de Espartinas (Sevilla) podrá utilizarse todo el año al contar con más zonas verdes

La reforma posibilitará un espacio peatonal más amplio, funcional y accesible

ESPARTINAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha sacado a licitación pública la ejecución de las obras del recinto ferial de Tablantes, con un presupuesto base de 321.314 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto consta de una reforma integral de la urbanización con el objetivo de que pueda ser utilizado por los vecinos durante todo el año.

Para ello, el Gobierno local pretende acondicionar el recinto con la plantación de 34 árboles, sustituir los bordillos e instalaciones deterioradas de las manzanas, así como las farolas existentes, entre otras actuaciones, para disponer de un espacio peatonal más amplio y accesible.

De esta manera, las mejoras posibilitarán un recinto "funcional, amplio, eficiente y que pueda ser disfrutado durante todo el año por los habitantes de la localidad", según el pliego de prescripciones técnicas publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press.

El proyecto técnico y aprobado mediante resolución de la Alcaldía tiene como finalidad adecuar y mejorar las condiciones actuales del recinto, situado en el borde del núcleo urbano y con una superficie total de 12.063 metros cuadrados y 15.090 metros cuadrados de zona ajardinada delimitada.

Según el documento de licitación, la actuación tiene por objeto "adecentar y modernizar las infraestructuras del recinto ferial debido al escaso uso y mantenimiento del espacio en los últimos años". El actual recinto ferial se inauguró en 2003 y hasta la fecha no se ha realizado ninguna rehabilitación en el espacio, que acoge, entre otras citas, la Feria y Fiestas Patronales o la muestra de animales Espartinas Acoge.

Además, según han informado fuentes municipales, "uno de los rangos de actuación más llamativos" es la plantación, siguiendo el Plan Municipal de Sombra del Ayuntamiento de Espartinas, de 34 árboles de gran porte, de la especie almez, que van a permitir la celebración de eventos durante el día en época estival.

PROYECTOS DE ACTUACIÓN

Al respecto, el proyecto prevé la sustitución de bordillos hundidos e instalaciones deterioradas de las cuatro manzanas que forman la parcela, el desmontaje de la actual zona de arriates para ampliar la superficie disponible y permitir la instalación de un mayor número de casetas durante la feria, así como la renovación del alumbrado público con tecnología LED.

Asimismo, se actuará sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados situados entre la avenida Omega y avenida Jerónimo Leal Navarro y la reforma se proyecta con el empleo de materiales de gran durabilidad, como hormigón y albero, económicos y que requieran un mínimo mantenimiento.

También se ejecutarán obras de mejora de la accesibilidad y de acondicionamiento de la zona de arboleda y los parterres, además de la sustitución de cuadros eléctricos para incrementar la potencia disponible y garantizar un reparto de cargas más eficiente. Una vez rehabilitada esta zona, el tráfico interior será "principalmente peatonal y ciclista".

El proyecto incluye obras de explanación, pavimentación y adecuación de zonas verdes conforme a la normativa, que regula las secciones de firme en vías de baja intensidad de tráfico. Asimismo, se contempla la instalación de un sistema de riego para las nuevas plantaciones y la selección de especies vegetales adaptadas a las condiciones del medio.

El diseño de mobiliario urbano se ha realizado atendiendo a criterios de funcionalidad y homogeneidad, y el conjunto de las actuaciones cumplirá con los requisitos de accesibilidad establecidos por ley. El contrato tiene un valor estimado de 265.549 euros sin IVA, bajo procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y no cuenta con financiación procedente de fondos de la Unión Europea.

El plazo de ejecución será de seis meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo, con la posibilidad de ampliarse un mes adicional en caso justificado. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 23 de octubre a las 23,59 horas, y la apertura de las proposiciones económicas se celebrará el 27 de octubre, en acto público.