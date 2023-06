Nuria López (CCOO-A), sobre la transición energética: "El futuro no puede ser el basurero del presente"

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, ha advertido este jueves que "el futuro no puede ser el basurero del presente" a la hora de analizar el impacto que la transición digital y energética" puede dejar en la sociedad, teniendo en cuenta que estos cambios "ya están afectando al mercado laboral". "Estamos en medio de esa transición digital, tecnológica y medioambiental", ha asegurado.

Así lo ha manifestado la líder sindical en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de los Cursos de Verano que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) está celebrando en su sede de Carmona (Sevilla), donde ha participado junto al secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, en el curso 'Oportunidades, retos y riesgos de las transiciones digital y energética'.

López ha manifestado que CCOO está trabajando en las transiciones de organización del trabajo, a través de los distintos procedimientos de la protección del medio ambiente, asegurando que se está "apostando por transiciones justas, para no dejar a ningún trabajador atrás".

Según ha afirmado la secretaria de CCOO en Andalucía, "las oportunidades tecnológicas que se están dando, hacen que puedan desaparecer algunos determinados puestos de trabajo" pero de lo contrario, ha asegurado que "se crearán otros puestos nuevos para lo que se necesitan pasarelas de cara a que esas transiciones se den en términos formativos y también en términos de protección de los nuevos riesgos que pueden surgir".

"Son múltiples los retos que tenemos en el mundo del trabajo", ha señalado, a la vez que ha subrayado que "también entendemos que en la negociación colectiva tienen que incorporarse nuevos valores, nuevas materias que tienen que cubrir los riesgos del trabajador", ya que "también hay elementos que el propio Estado y las administraciones tienen que proveer".

"Lo tenemos claro en Comisiones Obreras, el futuro no puede ser el basurero del presente", con estas palabras ha instado a "no dilatar tanto en el tiempo" las decisiones y ha llamado a abordarlas. "Si no, acabamos pegándole una patada para adelante a las decisiones estratégicas y acabamos echando la basura en el futuro", ha avisado.

La líder sindical ha indicado que "estos cambios hay que abordarlos desde la negociación colectiva" pero también, "desde la regulación legal, sin dejar de lado, uno de los desafíos principales que tenemos como es la protección del medio ambiente". Así, ha hecho hincapié en que "hay que aprovechar los fondos europeos que tenemos ahora mismo a disposición", con un esfuerzo que "debe ir dirigido por el Estado y al que se tienen que sumar las empresas cambiando la mentalidad".

ANDALUCÍA: "UN ESFUERZO DE INMEDIATO"

Refiriéndose a Andalucía, ha defendido que "tenemos que hacer ese esfuerzo de inmediato", ya que "después de cinco años hay un déficit hídrico brutal" por lo que "no hay agua para todo ni para todos" y, por tanto, "hay que hacer una planificación de nuevas infraestructuras".

Los trabajadores, según ha señalado, no tienen que tener miedo a los cambios. "Lo que tenemos que exigir es gobernar esos cambios y participar en ellos", ya que "habrá puestos de trabajo que desaparezcan, pero estos puestos de trabajo se pueden transformar", ha advertido.

Para ello, López pide "la participación del sindicato, la participación activa de los trabajadores en todo aquello que puede transformar la vida, en la negociación colectiva en la empresa y en el diálogo social" para así "gobernar todos esos fondos europeos que ahora mismo están llegando a España y a Andalucía".

Actualmente, para que no se pierdan esos empleos, sino que se transformen, CCOO trabaja en tres convenios con los que, según López "asegurarles a los trabajadores que van a tener una formación y una recualificación". Para ello, la secretaria general apuesta por la "negociación de la formación profesional que se necesite en esa nueva actividad y la búsqueda alternativas" en otros puestos de trabajo a través de las distintas políticas activas de empleo que se generen.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIÁLOGO SOCIAL

Según López, las empresas andaluzas "no están en esa transición" y ha criticado que continúen pensando en "cómo seguir sacando rendimiento de la tecnología, de los fondos europeos o de las normas medioambientales para tener una obtención de beneficio a corto plazo". Lo que tienen que plantearse, según López, es cómo se hace "ese tránsito desde la negociación colectiva y también desde el diálogo social de la intervención en nuevas leyes y que el Estado oriente".

Ha añadido que los trabajadores "deben tomar una actitud proactiva, evitar esos discursos triunfalistas y catastrofistas, que nos dicen que el mundo se va a acabar" siendo conscientes de que "el mundo se va a transformar".

Por último, ha concluido diciendo que "tenemos un reto como sociedad y al menos Comisiones Obreras está preparada para el reto de abordar la transformación desde lo concreto, desde donde se da certeza que es la negociación colectiva y el diálogo social".