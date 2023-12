Una obra "colorida y arcana" de Manuel León anuncia la Cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal (Sevilla)

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista de Villanueva del Ariscal Manuel León ha sido el creador del primer cartel con el que la localidad sevillana anuncia su Cabalgata de los Reyes Magos, un evento singular en la provincia, que, entre otras curiosidades, renueva en cada edición todas sus carrozas excepto una, que es indultada por la ciudadanía a través de una votación en redes sociales.

Además, entre los objetos que tiran tanto los Reyes Magos como los respectivos cortejos, habrá, además de los tradicionales caramelos y pequeños juguetes, chacina envasada al vacío, como destaca en una nota de prensa la Diputación. En la Casa de la Provincia, precisamente, se ha presentado este primer cartel, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde, Francisco García, acompañado por el autor de la obra y el presidente de la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos, Antonio Barba.

Según ha destacado Manuel León, para la realización del cartel se ha inspirado en la idea de "intentar plasmar en un retrato fiel lo que es la Cabalgata de Villanueva, tanto para la infancia del pueblo como para los mayores, que la hemos vivido desde chicos". En este sentido, la obra, que se ha realizado con técnica de 'collage decoupage', "es un homenaje a todo el

trabajo y el proceso de montaje de la Cabalgata".

"He dibujado con las tijeras, recortando imágenes, para llevar a las personas que vean mi cartel hacia esos tiempo infantiles, porque yo creo que la Epifanía de los Reyes Magos adonde realmente nos lleva es a la infancia y quería abrir una puerta en esta línea al espectador", ha señalado.

Para León, en el cartel hay "muchas cosas ocultas". De este modo, "cuando empiezas a reconocer formas ves caramelos, ves balones, ves toda la cosa que se tiran en esta Cabalgata, con la Estrella al frente. Y, sobre todo, un contraste de color grandísimo, muy típico de mi obra, que es homenaje a una Cabalgata que es una serpiente de color que recorre el pueblo".

El alcalde, por su parte, ha reiterado este deseo suyo de contar con el cartel anunciador. "Villanueva tiene una de las mejores cabalgatas de Sevilla y no era normal que no contáramos con cartel anunciador. Yo tenía ese pellizquito guardado, y me propuse solucionarlo si llegaba a ser alcalde. Es un orgullo que Manuel haya sido el primer artista en firmar este encargo tan importante para nosotros".

La Cabalgata estrena este año la vestimenta de "sus majestades y de sus respectivas cortes" en las carrozas. "Habilitaremos desde el Ayuntamiento distintas zonas repartidas por el pueblo para que todas nuestras visitas tengan sitio para poner sus coches, sin obstaculizar las entradas y las salidas de la población, unas bolsas de aparcamiento que publicitaremos en redes sociales y en la web municipal"

DETALLES DEL CORTEJO

La Cabalgata de Reyes Magos de Villanueva del Ariscal saldrá este año el 5 de enero, a partir de las 17,30 horas, precedida por cabezudos al son de la Agrupación Municipal Santa Águeda de Villalba del Alcor y el pasacalles 'Las maravillosas bailarinas Alas Isis'. Se trata de 12 carrozas alegóricas y con distintas figuras, encabezadas por la de la Estrella de la Ilusión y con El gusano arcoiris y su manzana con abejas y flores como carroza indultada del año anterior.

El cortejos de sus majestades tiene previsto obsequiar a los niños con 90

kilos de jamón y chacinas al vacío, 25.000 balones, 12.000 peluches, miles de pequeños juguetes, 4.000 caramelos blanditos y 26.000 paquetes de gusanitos. Y el fin de fiesta será un emocionante castillo de fuegos artificiales.

La Asociación de la Cabalgata trabaja durante todo el año para darle a este evento "mucho color y mucho detalle, es muy colorida y espectacular". "Es de muchísima ilusión y muy esperada por adultos y niños y la cantidad de objetos que se tiran es impresionante. Quien vaya a ver la Cabalgata de Villanueva del Ariscal siempre ve algo nuevo y siempre queda ilusionado. Aunque la veas una año y otro, esta Cabalgata nunca es la misma", ha asegura Francisco García.