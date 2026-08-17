Las obras del nuevo parque de bomberos del Polígono Sur de Sevilla terminarán "antes de que acabe el año"

Imagen del estado actual del parque de bomberos P-5, situado en el Polígono Sur de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Parque de Bomberos del Polígono Sur de Sevilla finalizarán antes de que acabe el año, mientras que las de los nuevos parques de Pino Montano y la Carretera Amarilla se encuentran en fase de adjudicación del proyecto y comenzarán la obra en el primer semestre de 2027.

Según ha confirmado el alcalde, José Luis Sanz, en una entrevista concedida a Europa Press, la rehabilitación del Parque Sur, situado en la Carretera de Su Eminencia, será culminada este mismo año tras una inversión de casi 700.000 euros, mientras que a primeros del próximo año la construcción del nuevo Parque de Bomberos en Pino Montano "pronto será una realidad", dado que el plan municipal de modernización de las instalaciones del Servicio de Bomberos "pondrá la primera piedra" del futuro edificio durante el primer semestre de 2027, una vez haya superado la fase de adjudicación del proyecto.

Respecto a la construcción del nuevo parque, el Ayuntamiento ha adelantado que las instalaciones de Pino Montano se mudarán de la calle Agricultores a una parcela municipal de 9.000 metros cuadrados situada junto a las torres Torneo, concretamente entre las calles Camino de los Toros y Parque de Despeñaperros.

Asimismo, a estas actuaciones se sumará la "reforma integral" del parque de Carretera Amarilla que comenzarán también la primera mitad del próximo año "tras siete años de paralización". La inversión total destinada a estos parques, junto a las obras ya acometidas en el de San Bernardo alcanzan los 15 millones de euros.

Paralelamente, Sanz ha asegurado que culminará su mandato con una inversión de aproximadamente siete millones de euros en equipamientos y renovación de la flota de vehículos, que sumará casi 3,5 millones de euros en dotaciones de bomberos desde el inicio de su legislatura. Igualmente, este 2026 el cuerpo ha incorporado a 112 nuevos agentes.

APUESTA POR EL EMPLEO PÚBLICO Y TELETRABAJO

El alcalde, ha subrayado la incorporación de 3.307 trabajadores a la plantilla municipal, así como de 50 nuevos peones a los servicios públicos esenciales para reforzar el mantenimiento de las zonas verdes y la limpieza de edificios municipales. "Hacía mucho tiempo que ningún gobierno hacía tanto por el empleo público", ha defendido.

En este sentido, el Consistorio ha impulsado convocatorias de 522 plazas de empleo público, a las que se han sumado 329 plazas de promoción interna y la estabilización de 786 plazas de empleo público municipal.

Además, se han llevado a cabo 110 mesas generales de negociación para consolidar un modelo de empleo público "basado en el diálogo social permanente", cuyos resultados han radicado en iniciativas como el nuevo convenio de teletrabajo que el Ayuntamiento ha firmado este mes de julio con todos los sindicatos municipales.

El primer edil ha precisado que el acuerdo marco ha tenido en cuenta tres cuestiones fundamentales: la digitalización y modernización de la administración, la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la "garantía absoluta" de la prestación del servicio al ciudadano, de manera que supondrá un "paso definitivo para la mejora de la conciliación y la salud de los trabajadores municipales", así como para la sostenibilidad en el ahorro de recursos.