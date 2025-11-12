Obras en Plaza Nueva de Sevilla limitan el recorrido del Metrocentro hasta el Archivo de Indias a partir de este jueves

Archivo - Retirada de los andamios del monumento a Fernando III en la Plaza Nueva. - AYTO.DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras en la Plaza Nueva de Sevilla limitarán el recorrido del Metrocentro hasta el Archivo de Indias a partir de este jueves, 13 de noviembre. Según han informado fuentes municipales a Europa Press, esto es a consecuencia de los trabajos de rehabilitación en Plaza Nueva, que comenzarán ahora con maquinaria y la instalación del cajón de obra, y que obligan a suspender temporalmente el funcionamiento de la parada junto al apeadero por motivos de seguridad. La medida se ha coordinado además con el montaje de la iluminación navideña en la zona para "minimizar las molestias" a los usuarios. Asimismo, los trabajos previos a esta fase ya se iniciaron en octubre.

Según ha confirmado Tussam en una publicación en redes sociales, la parada situada en la Plaza Nueva queda suprimida desde este jueves, sin fecha prevista de retorno.

Las obras en el espacio han comenzado este mes de octubre y tiene un plazo de 18 meses de ejecución. El alcalde de Sevilla afirmaba hace unas semanas que los trabajos afectarán a la Semana Santa del próximo año 2026, aunque aclaraba que para esas fechas "se procurará que las obras estén en un momento que afecten lo menos posible".

La actuación cuenta con un presupuesto que supera los 4,5 millones de euros. La fase previa de este importante proyecto integral, que se inició en octubre del pasado año, se centró en la trama central de mármol y cuadrículas de chinos que delimitan a ambos lados el monumento del Rey Santo.

Finalizada esta intervención, se habrá redimensionado el espacio central, recuperando su dimensión original y ampliándolo de los 88 x 48,07 metros a los 105,7 x 59,45 metros, utilizando mármol blanco, gris y rojo. Sobre el mármol blanco de Macael elegido se aplicará un tratamiento superficial que facilite la limpieza y que actúa como protector antimanchas, hidrófugo y oleófugo. Fruto de esta actuación, aumentará el espacio central de mármol.

Asimismo se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento para solucionar unos problemas de encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados. Respecto a la red de alumbrado público, se ha propuesto una nueva instalación para el alumbrado monumental de la fachada del Ayuntamiento y de la escultura ecuestre de San Fernando.

En lo que al arbolado se refiere, se ha planteado trasplantar cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y completar las líneas de plátanos y de naranjos, plantando once nuevos plátanos y cuatro nuevos naranjos en total.