El Observatorio de la Piedad Popular estrena su web con un mapa virtual de hermandades de la Archidiósesis de Sevilla

ARCHIDIÓSESIS DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Sevilla ha presentado hoy la nueva página web del Observatorio de la Piedad Popular, el órgano de estudio y difusión creado a partir del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular celebrado en la diócesis hispalense a finales del año 2024 y que ha incorporado un mapa virtual de hermandades.

Según ha detallado la Archidiósesis en una nota de prensa, el Observatorio de la Piedad Popular es un órgano de estudio, reflexión, formación y asesoramiento pastoral en el que trabajan coordinadamente las delegaciones diocesanas de Hermandades y Cofradías, de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías, y de Liturgia, así como los Consejos Locales de Hermandades y Cofradías constituidos en la Archidiócesis.

De esta manera, durante la rueda de prensa de presentación de la nueva web --ya disponible--, se ha dado a conocer las principales actividades que ya está desarrollando el Observatorio y las próximas iniciativas previstas.

En este sentido, el director del Observatorio, Ignacio Flores, ha destacado los cuatro pilares de este espacio destinado a la piedad popular: "el estudio, la difusión, el asesoramiento y la formación", a la vez que ha expuesto las principales iniciativas que ya están en marcha.

En primer lugar, el Compendio sobre piedad popular cuyo propósito es "recopilar, ordenar, sintetizar y facilitar el conocimiento, el estudio y la comprensión de las cuestiones fundamentales en materia de piedad popular".

Por ello, los temas del compendio están divididos en seis bloques y analizarán el magisterio de la Iglesia, la historia, los fundamentos doctrinales, las diferentes manifestaciones, las formas institucionales, las expresiones artísticas y los retos de presente y futuro de la piedad popular. "Se trata de un texto recopilatorio, dogmático, expositivo, que debe ser sencillo, claro y didáctico", ha explicado.

REVISTA 'PIETAS'

Otro de los proyectos del Observatorio es el lanzamiento de la revista 'Pietas', concebida como una iniciativa formativa de carácter científico que "pretende afrontar el estudio de la piedad popular desde el rigor, la multidisciplinariedad, la libertad académica y el debate doctrinal". La publicación está vinculada a la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y se prevé que cuente, al menos, con un número anual, que se distribuirá en papel y en formato digital.

Del mismo modo, Ignacio Flores ha apuntado una tercera propuesta divulgativa que promoverá la publicación de una colección de monografías breves titulada 'Temas clave de la piedad popular', con el fin de ayudar a entender "la compleja realidad y las manifestaciones de la piedad popular en nuestra Archidiócesis" desde distintos puntos de vista y perspectivas --teológico, histórico, artístico, magisterial--.

Igualmente, el director ha informado también de los primeros números de esta colección en los que han participado el delegado diocesano de Liturgia, Luis Rueda, o el subprefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, monseñor Aurelio García, entre otros.

SEMINARIO EN DICIEMBRE

Finalmente, Flores ha convocado a los presentes y a todos los cofrades de la diócesis a participar en el Seminario de estudios 'La Piedad Popular ante un cambio de época', previsto para el 4 y 5 de diciembre en la Facultad de Teología de Sevilla.

El seminario "pretende ofrecer algunas claves para entender el cambio de época que vive el mundo actual, el impacto de ese cambio en las expresiones de piedad popular, singularmente de las hermandades y cofradías y el papel que les corresponde en esta nueva sociedad".

Entre los ponentes en este foro destacarán el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien ofrecerá la ponencia de clausura el sábado 5 de diciembre sobre la piedad popular como "tesoro de la Iglesia e instrumento privilegiado de evangelización".

"UN PUNTO DE ENCUENTRO"

Por su parte, el arzobispo ha expresado su "confianza" en que tanto esta nueva web como todas las propuestas promovidas por el Observatorio "sean también un punto de encuentro y colaboración con la Iglesia diocesana para investigadores, sacerdotes, agentes de pastoral, hermandades y cofradías y, en general, para todas aquellas personas interesadas en profundizar en las diferentes expresiones de la piedad popular".

Finalmente, ha abundado en que este es "un instrumento muy importante que nos ayudará a mejorar en muchos aspectos de la piedad popular en nuestra diócesis".

En esta línea, delegado diocesano de Hermandades y Piedad Popular, Marcelino Manzano, ha sostenido que está "impresionado por el trabajo que se está haciendo por parte del Observatorio, la secretaría y los técnicos, porque creo que la nueva página web responde muy bien a toda la naturaleza de esta actividad y el contenido es muy amplio". Además, ha asegurado que esta herramienta "va a ser muy útil para la reflexión teológica en torno a la piedad popular y las hermandades".

Igualmente, el presidente del Consejo General de Hermandades de Sevilla, José Roda, ha señalado que la web está llamada a convertirse en "una herramienta de trabajo, no solamente para los consejos locales, sino para las propias hermandades que van a encontrar numeroso contenido dirigido a la formación, el estudio y la investigación de la religiosidad popular desde distintos puntos de vista".