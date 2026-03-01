La Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Campiña de Carmona (Sevilla)

Cartel de la visita de la Oficina de Información del Defensor del Pueblo Andaluz en la Campiña de Carmona.
Cartel de la visita de la Oficina de Información del Defensor del Pueblo Andaluz en la Campiña de Carmona. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 1 marzo 2026 15:59
Seguir en

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Campiña de Carmona (Sevilla) este martes, 3 de marzo, para atender presencialmente a la ciudadanía.

En concreto, el objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua, tal y como han asegurado en una nota.

En este desplazamiento a la comarca sevillana, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de El Viso del Alcor, La Campana, Carmona y Mairena del Alcor para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

La atención presencial se ofrece en Carmona en el Centro de Servicios Sociales, ubicado en la calle Anfiteatro, número 4. El horario será de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. Asimismo, la Oficina mantendrá una reunión con las asociaciones de la comarca a las 17,00 horas.

En suma, con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a 'citapreviadpa@defensor-and.es'. También se puede concertar la cita a través de los perfiles oficiales de Facebook o X (antes Twitter).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado