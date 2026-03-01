La Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Campiña de Carmona (Sevilla)

Cartel de la visita de la Oficina de Información del Defensor del Pueblo Andaluz en la Campiña de Carmona. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

CARMONA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la Campiña de Carmona (Sevilla) este martes, 3 de marzo, para atender presencialmente a la ciudadanía.

En concreto, el objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua, tal y como han asegurado en una nota.

En este desplazamiento a la comarca sevillana, la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos de El Viso del Alcor, La Campana, Carmona y Mairena del Alcor para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

La atención presencial se ofrece en Carmona en el Centro de Servicios Sociales, ubicado en la calle Anfiteatro, número 4. El horario será de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas. Asimismo, la Oficina mantendrá una reunión con las asociaciones de la comarca a las 17,00 horas.

En suma, con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a 'citapreviadpa@defensor-and.es'. También se puede concertar la cita a través de los perfiles oficiales de Facebook o X (antes Twitter).